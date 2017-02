Zasypat, nebo pronajmout? Podchod u nádraží v Plzni už nemá smysl

Podchod patří k symbolům devastace veřejného prostoru v Plzni v důsledku budování frekventovaných silnic namířených do středu města.

V nechvalně známém podchodu v posledních letech ubývaly malé obchody, pěší je stále méně využívali a nyní zcela ztrácí význam.

Pro chodce se totiž na rok a půl uzavřely viadukty na Mikulášské třídě kvůli přestavbě, kterou se zabývá Metrostav.

Po zřízení přechodů pro chodce k zastávkám tramvají přes Sirkovou ulici - a vybudování průchodu k nádraží ze Šumavské ulice - to byla pověstná poslední kapka. Rozlehlým podchodem už nevede jediná trasa, která má pro lidi smysl.

Zástupci města roky tvrdí, že o využití a budoucnosti prostoru pod křižovatkou přemýšlejí a zvažují varianty. Bez výsledku.

Kritici podchodu přitom už dávno navrhovali jako nejjednodušší řešení jeho zasypání.

To by navíc vylepšilo veřejný prostor okolí křižovatky, kde hodně místa zabírají už zbytečné přístupové cesty do podzemí.

Někteří lidé z vedení radnice připouštějí, že by bylo dobré konečně si udělat jasno, co si město s podchodem počne.

„Je pravda, že ztratil smysl a přišla ideální doba na rozhodnutí, co s ním bude dál. Je otázka, zda má město nechat prostor zasypat, nebo jej pouze zajistit pro budoucí využití. Ale asi nejjednodušší je zasypání,“ prohlásil primátor Plzně Martin Zrzavecký z ČSSD.

Ten zároveň tvrdí, že město by mělo udělat vše pro to, aby Sirková ulice, která dnes připomíná kus dálnice, získala ráz městské třídy.

Co by mělo město udělat s podchodem u nádraží?

Pronajmout 51 Zasypat 115

Náměstek primátora pro dopravu Petr Náhlík z KDU-ČSL nicméně podotkl, že už dnes má město několik zájemců, kteří chtějí podchod provozovat po dokončení přestavby viaduktů.

„Zdá se jim, že to místo bude lukrativní. Nemusí tam být jenom stánky. Může tam být cokoliv. Kavárna... Mládežnický klub... Máme více žadatelů.“

Náměstek primátora Pavel Šindelář z ODS by před zasypáním dal přednost tomu, že se podchod po přestavbě viaduktů pronajme. „Ale pokud nenajdeme nájemce, pak by zrušení podchodu bylo na místě,“ řekl Šindelář.

Myslí si, že nejvhodnější by bylo, kdyby prostor využila firma se zájmem investovat v okolí, což je například společnost Amádeus. Ta má zájem stavět na svých pozemcích podél Americké třídy.

Náměstek primátora Martin Baxa z ODS se domnívá, že by dopravní experti měli doporučit, jestli bude mít podchod smysl.

„Až bude zrekonstruované nádraží, podjezdy a v Šumavské ulici se otevře nový dopravní terminál, ukáže se, jestli ten pochod může být funkční. Přijde čas na rozhodnutí, zda pochod ano, nebo ne,“ konstatoval Baxa.

Podchod pod křižovatkou Americké třídy a Sirkové ulice vznikl na začátku devadesátých let. Byl důsledkem plánů z doby komunistického režimu vést do středu města frekventované silnice, což centrum Plzně zásadně poznamenalo.

V oblasti Sirkové ulice bylo zbořeno mnoho domů a vznikly velké křižovatky, které nepočítaly s pohybem chodců.

Polistopadová vedení plzeňské radnice dokázala pouze prosadit přechod pro chodce u tramvajové zastávky v Sirkové ulici. Kromě toho se pro zlepšení důležitého prostoru ve středu Plzně neudělalo nic.