Neslyšící v Plzni narazila do policejního auta, zraněni jsou čtyři lidé

Vozy se srazily v pondělí kolem čtvrt na šest odpoledne v křižovatce Tylovy a Koperníkovy ulice. Podle svědků jeli strážníci pod majáky. S jejich autem se srazila žena, která je neslyšící nebo trpí výraznou poruchou sluchu.

Srážka se odehrála před očima Pavla Kadlece. „Chtěl jsem přejít přes přechod a najednou to tu začalo všechno lítat. Strážníci jeli dost rychle a se zapnutými majáky. Paní je neslyšící. Když vjížděla do křižovatky, na semaforu ji asi svítila zelená, protože jinak by se zřejmě nerozjela. A podívala se zrovna asi na druhou stranu, než přijíždělo auto pod majáky. Pak už bylo všechno strašně rychlý,“ soudí svědek.

Auta se srazila uprostřed křižovatky. Škoda Yeti městských strážníků zůstala ležet na levém boku ještě na silnici, v autě vystřelilo několik airbagů. Menší Suzuki Ignis skončilo až na chodníku. Zřejmě narazilo i do rohu zdi u vstupu do malého obchodu. Velkým štěstím bylo, že na chodníku zrovna nikdo nestál.

Kadlec běžel pomáhat řidičce a její asi desetileté dceři. „Hlavně jsme chtěli dostat ven tu malou. Byla přiskříplá pásem, neměla autosedačku. Tak jsme ji vytáhli ven. Vypadalo to, že má asi zaražený nějaký zub, možná otřes mozku,“ popisoval mladý muž.

V autě, ve kterém jela žena s dítětem, se žádný airbag neaktivoval. Řidička prý měla krvavé zranění na hlavě. Pak se na místo začala sjíždět auta hasičů, záchranářů a policie.

Mluvčí Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje uvedl, že dívku a tři dospělé odvezli na ošetření do nemocnic, všechny na chirurgické ambulance.

Nabouraná auta komplikovala i průjezd trolejbusů. Právě touto křižovatkou totiž projíždí většina plzeňských trolejbusových linek.