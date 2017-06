Řidič ujížděl před strážníky, vjel mezi návštěvníky pivních slavností

Incident se stal v sobotu. Vše začalo oznámením na městskou policii, že se v centru Klatov pohybuje řidič, který nedodržuje dopravní předpisy. Hlídka strážníků si pak muže v červené Škodě Fabia všimla na Domažlické ulici a rozjela se za ním.

Šofér začal ujíždět po kruhovém objezdu do Niederleho ulice, dále do Nádražní ulice, kde jel po kruhovém objezdu v protisměru, a nakonec k železničnímu viaduktu. Tam vjel do zákazu vjezdu a dostal se mezi návštěvníky pivních slavností. Přestože ho strážníci dále pronásledovali, zmizel jim, když se s autem protáhl mezi dvěma sloupky.

Neunikl ale na dlouho. Záhy jej totiž vypátrali státní policisté.

„Zjistili, že jde o sedmatřicetiletého muže z Nýrska. Řídil, i když má podle rozhodnutí Okresního soudu v Domažlicích uložen zákaz řízení motorových vozidel,“ uvedla mluvčí klatovské policie Dana Ladmanová.

Řidič při své riskantní jízdě nikoho nezranil. Je však podezřelý z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.