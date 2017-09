Plzní prošel průvod gayů a leseb, desítky odpůrců protestovaly

I v Plzni si někteří na akci přinesli duhové vlajky a další měli trička s natištěnými duhovými kravatami.

Organizátoři akcí chtěli pomoci tomu, aby lidé z komunity LGBT měli v Česku stejný respekt jako všichni ostatní.

Proti průvodu v centru města protestovalo několik desítek odpůrců. Těm se podařilo průvod nakrátko zablokovat při cestě z Mlýnské strouhy do Pražské ulice. Po několika minutách slovních výpadů, policie zajistila účastním průvodu klidnou cestu přes náměstí Republiky do Papírny.

Organizátor Jan Rušlavý očekával, že přijde kolem 200 lidí. „Děláme to kvůli tomu, aby většinová populace brala komunitu LGBT s respektem. Není to protest proto ničemu, nejme tu od toho, abychom pobuřovali společnost,“ řekl. S průběhem průvodu byl v jeho cíli spokojený. „Naprosto, tolik lidí jsme nečekali,“ uvedl.

U zrodu sobotní akce stály tři studentky Západočeské univerzity v Plzni. Jednou z nich je Andrea Luková. Ta vysvětlila, že na začátku byla myšlenka natočit dokument o Prague Pride.

„Ale to je rozsáhlá akce a bylo těžké si něco vybrat, aby to dávalo smysl. Tak jsme si řekly, že to zkusíme v Plzni. A pak se do toho zapojilo hodně lidí, kteří to chtěli dělat,“ vysvětlovala. A tak nyní vzniká dokument o tom, co všechno obnáší takovou akci uspořádat.

„A třeba i o tom, proč právě v Plzni není zázemí LGBT komunity. A uvidíme, jak to v Plzni bude pokračovat,“ řekla.

Andrea Luková připustila, že česká společnost je vůči lidem s menšinovou sexuální orientací poměrně tolerantní. „Ale tolerance není respekt. Myslím, že ten tady úplně není a ve spoustě věcí lidé z komunity setkávají s problémy,“ argumentovala.

Připomněla, že sice existují registrovaná partnerství, ale ta nedávají lidem stejná postavení jako klasické svatby. „A s tím se pojí i práva majetková. Pak je tu otázka adopcí, názory na to zda dva partneři stejného pohlaví mohou vychovávat děti. To jsou záležitosti, kdy se naráží na potíže,“ konstatovala.