Žula na nový památník Díky, Ameriko! by mohla být z Francie

„Pořídíme kámen přímo z lomu ve Francii a k tomu vysoutěžíme dodavatele, který jej přiveze a postará se o vše kolem,“ uvedl náměstek primátora Pavel Šindelář s tím, že žula splňuje všechny předepsané podmínky a její cena je výrazně nižší než se předpokládalo.

Pokud zastupitelé schválí výjimku z pravidel pro veřejné zakázky, koupí město kámen přímo za cenu do dvou milionů korun. Náměstek tvrdí, že nyní se odhadovaná celková cena za obnovu může pohybovat kolem 10 milionů.

U prvního pokusu zadat zakázku se jednalo o zhruba 13 milionů.

Šindelář se dušuje, že v první polovině příštího roku bude památník obnovený. „Chci, aby tam na jaře pylony byly,“ prohlásil.

Architekt Jan Soukup, který byl členem odborné skupiny, která při prvním výběru posuzovala nabídky kamene na památník, vyjádřil obavy, že žula z okolí řeky Tarn ve Francii nemusí mít vhodnou kvalitu. Nicméně souhlasil s tím, že nejprve je zapotřebí oddělit hledání materiálu a výběr firmy, která obnovu provede.

„To je postup, který jsem navrhoval už loni,“ připomenul.

Zároveň si myslí, že nyní vytipovaná žula není ta nejlepší volba. „Mám pocit, že se podléhá nejjednoduššímu řešení. Jedná se o světlou žulu, což je její přednost. Nicméně je střednězrnná nebo hrubozrnná. Takže problematická by byla její struktura,“ konstatoval.

S výběrem žuly v roli odborníka pomáhal magistrátu Jaroslav Holler. Ten ujišťuje, že materiál z oblasti řeky Tarn je vhodný. „Je jemnozrnný. Jedná se navíc o jediné místo v Evropě, kde lze tak velký blok v celku ulomit. Osobně si myslím, že je to správná volba,“ konstatoval Holler.

Památník byl odhalen v roce 1995 a připomíná osvobození města americkou armádou v květnu 1945. Nyní se musí obnovit, protože v roce 2016 musely být odstraněny dva dvacetitunové pylony, které popraskaly.

Radnice vyhlásila na obnovu veřejnou zakázku, ale zájemci nenabídli vhodný kámen. Ten by se totiž měl co nejvíce podobat původně použité žule, měl by být jemnozrnný a bez skvrn.

Takový ale nebyl k mání. Proto se zástupci magistrátu rozhodli vhodný materiál hledat sami a veřejnou zakázku vyhlásit až na zpracování a samotnou obnovu památníku.

Odstranění prasklých pylonů. (23. 4. 2016)