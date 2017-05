Muž spadl z hráze nýrské přehrady. Pátraní po něm je zatím neúspěšné

10:20 , aktualizováno 10:20

Policie pátrá po pětadvacetiletém muži, který v noci na neděli spadl v Nýrsku na Klatovsku do přehrady. Do vody se zřítil poté, co na hrázi s dalším mužem popíjel alkohol a chtěl se zvednout.