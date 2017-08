Žáky v novém školním roce uvítají vylepšené třídy i modernější sportoviště

Střecha Střední školy v Rokycanech se měla začít opravovat už na začátku letních prázdnin. Kvůli tomu, že tři firmy přihlášené do výběrového řízení zakázku odmítly, se začátek prací výrazně zpozdil. Lešení už kolem školy stojí, střecha se začne rozebírat v dalších dnech. Výuku to ale neohrozí.

Rokycanská škola není jedinou, kde se bude pracovat i v září. Nikde to ale nenaruší provoz.

Výměna střešní krytiny a zateplení stropu na hlavní budově rokycanské školy v hodnotě devíti milionů korun byla největší krajská investice do vzdělávacích institucí. „Střecha by měla být hotova do konce roku. Uvidíme, jak rychle budou práce postupovat,“ konstatuje ředitelka Střední školy Rokycany Irena Vostrá a dodává, že i kdyby se podařilo začít s opravou v červenci, do konce prázdnin by hotovo nebylo.

Jediné, čeho si podle ní zaměstnanci a studenti všimnou, bude lešení, které na jedné straně budovy vyrostlo. Podle Jaroslavy Havlíčkové, vedoucí školského odboru krajského úřadu, se opravy na ostatních středních školách stihnou dokončit nejpozději během tohoto týdne. Nevybavuje si ani žádný jiný rok, kdy by práce oddálily na některé ze škol začátek vzdělávacího roku.

Obdobná je i situace na plzeňských základních školách. Pokud se bude někde s pracemi pokračovat, výuku to nijak neovlivní. „Nikde nenastal takový technologický problém, že bychom nemohli školní rok zahájit. Některé plánované investice ale budou pokračovat i během září nebo října,“ sdělila Dagmar Škubalová, vedoucí odboru školství plzeňského magistrátu.

Jako příklad zmiňuje 34. základní školu v Plzni-Lochotíně, kde se dodělává zateplení. Na chod školy ani na bezpečnost žáků to nebude mít žádný dopad. Během následujících týdnů budou pokračovat i úpravy tělocvičny na 21. ZŠ v Plzni-Slovanech a na 15. ZŠ v Plzni-Skvrňanech. „Ale je to předem naplánované. Žáci mohou na začátku školního roku chodit na hodiny tělocviku ven,“ vysvětluje Dagmar Škubalová.

Dalším případem, kdy výběrové řízení oddálilo začátek stavby, jsou práce na 11. základní škole. Tady se měl obnovit povrch hřiště s umělým trávníkem včetně mantinelů. „Do výběrového řízení se ale nikdo nepřihlásil. Řízení se musí zopakovat,“ říká Škubalová. Uvědomuje si ale, že poté může začátek prací oddálit počasí. „Hřiště opravíme, až to bude technologicky možné. Peníze na to máme,“ ujišťuje.

Během léta se každoročně pracuje na většině škol. V Plzni patřily letos mezi největší investice přestavba nebytových prostor na 7. základní škole v novou třídu, vybudování hřiště s umělým povrchem pro tělesně postižené na 20. základní škole nebo úprava školní jídelny na 10. ZŠ.