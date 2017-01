Provoz na železničním mostě přes hracholuskou přehradu je ohrožený

Marek Illiaš ze Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) řekl, že naplánovaná oprava zvýší nosnost ocelové konstrukce mostu.

„Most je nyní omezující překážkou pro celou trať Pňovany - Bezdružice, jak z hlediska prostorové průchodnosti, tak i traťové rychlosti. Není vyloučené, že budeme muset měnit i celá pole nebo části nosníků. Až po odstranění starých nátěrů zjistíme, zda konstrukce není v horším stavu, než jsme očekávali,“ uvedl Illiaš.

Drážní úřad už vydal na rekonstrukci mostu pravomocné stavební povolení. SŽDC ve schváleném harmonogramu výluk naplánovalo velkou opravu už na letošní rok.

Začít by měla v polovině června a trvat by měla až do 25. září. Jenže kvůli návrhu prohlásit původní ocelovou konstrukci z přelomu 19. a 20. století památkou, který podala fyzická osoba, se tento termín nejspíš nestihne.

Další vývoj bude záležet na tom, jestli ministerstvo návrh schválí, nebo ne. Pokud ano, znamenalo by to zhotovení nového projektu na rekonstrukci mostu, která by musela být provedena podle pravidel památkové péče. Tím by se celý proces zdržel ještě víc a most by zřejmě musel být příští rok uzavřen.

SŽDC totiž ve výhledovém dokumentu Prohlášení o dráze 2018 upozorňuje, že když nebude most přes Hracholusky opraven, bude na něm zastavený provoz. Na rozhodnutí ministerstva kultury se nyní čeká.

K mostu má být připojena lávka pro pěší

Starosta Bezdružic Jan Soulek říká, že kovová konstrukce je v kritickém stavu.

„Vypadá to, že po mnoha letech je řešení na dohled. Snad nebude most prohlášen kulturní památkou. Předpokládám, že v příštím roce dojde k výměně všech polí ocelové konstrukce. Nově má být k mostu připojena lávka pro pěší, která má navazovat i na cyklotrasy v okolí. Podle mě to bude jednoznačně prospěšné pro rozvoj cestovního ruchu v regionu,“ řekl Soulek.

Lávku pro chodce, která bude splývat s mostem a nebude z hladiny přehrady podle projektu ani viditelná, zaplatí kraj.

Podle Miroslava Klase ze spolku Bezdružická lokálka by uzavření mostu znamenalo konec i pro historický provoz.

„Všechna nostalgická vozidla jsou v plzeňském depu. Neexistuje jiný způsob, jak je na trať dostat. Snad bychom tam autem přivezli nějakou šlapací drezínu, ale region by přišel o jednu ze svých atrakcí,“ podotkl Miroslav Klas.

Plánovaný projekt rekonstrukce mostu počítá s opravou kamenných opěr mostu a výrobou nové ocelové části.

Podle informovaného zdroje by letos mělo být vypsané výběrové řízení na zhotovitele tří nových ocelových mostních konstrukcí, které mají mít vzhled těch stávajících, a měla by začít jejich výroba.

Po železničním mostě začaly jezdit vlaky v roce 1901, má tři pole kovové příhradové konstrukce a na obou březích jsou kamenné opěry.

Původně byla novodobá dominanta krajiny 47 metrů nad hladinou řeky Mže. Po dokončení přehrady Hracholusky stoupla voda asi o deset metrů.