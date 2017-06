Nádor ledvin i slinivky může odhalit sono. Zaplaťte si ho, radí onkolog

Západočeský region má snad nejvíc nádorů ledvin na světě na počet obyvatel, tvrdí onkologové. Na druhou stranu - pokud jsou zachyceny včas a odoperovány, mají naději na stoprocentní vyléčení.

Cestou, jak se chránit nejen proti nádorům ledvin, ale i dalším nálezům, je takzvané sono břicha. Zatím toto vyšetření ovšem není součástí pravidelného a státem placeného testování, jako je screening rakoviny děložního čípku, prsu a tlustého střeva.

„Sonografie břicha je vyšetření na deset minut, já lidem doporučuji, aby si ho zaplatili. Náklady jsou zhruba 400 korun,“ doporučil Jindřich Fínek, přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky Fakultní nemocnice v Plzni.

Sonografické vyšetření má největší význam u nádorů ledvin

Podle něj se vyšetřením zvýší pravděpodobnost, že nádor bude zachycený včas. „Na sonu vidíme, jak vypadá žlučník, zda tam mají lidé kameny, sono by mohlo pomoci při prevenci nádorů žlučníku, které jsou také průšvihové. Vidíte tam slinivku, u které také každoročně konstatujeme vysoký výskyt rakoviny. Vidíme tam ledviny, podíváme se do pánve a zjistíme, jak vypadá močový měchýř, vzdáleně i jak vypadají vaječníky, což je stejný průšvih jako rakovina ledvin - a také s ní ženy přicházejí pozdě,“ vyjmenovává Fínek.

Ten před lety se svým kolegou onkologem Janem Žaloudíkem navrhoval systém sonografie břicha od bránice do pánve jako součást pravidelné každoroční preventivní prohlídky, takzvaného necíleného screeningu, což ale neprošlo.

„Ale pokud se chce člověk o sebe starat, doporučuji mu, aby si vyšetření zaplatil,“ sdělil Fínek. „Vyloučí se - sice velice hrubě - ale vyloučí se řada malignit,“ konstatoval.

Vysvětlil, že nádor ledviny roste tak pomalu, že rok je optimum. „Když sonografista za rok uvidí, že je nález větší, tak to teprve budou lékaři řešit. U vaječníků je rok dlouhá doba, ale to by člověk musel chodit k lékaři každý týden, což nejde,“ přiznal.

Jako přínosné označil sono břicha od bránice do pánve i místopředseda Sdružení praktických lékařů České republiky a přeštický praktik Petr Šonka.

„Praktičtí lékaři by státem placené sono břicha přivítali. Má to největší význam u nádorů ledvin, které se dlouho nijak neprojevují a mnohdy je na sonografu zachytíme jako náhodný nález dělaný z jiných příčin,“ konstatoval Šonka.

Odborníci by podle něj ale museli diskutovat o tom, od jakého věku a jak často by bylo toto vyšetření optimální.

„Onkologové hledají vždy optimální poměr, kolik by to stálo a kdy to má největší efektivitu. Nemá cenu dělat plošný screening u dvacetiletých lidí, i když i u nich se mohou tyto nádory objevit. Týkalo by se to spíš lidí středního věku, kdy se tyto nálezy objevují častěji,“ uvedl Šonka.

Podle jeho názoru ale na screening jednou za rok nejsou sonografické kapacity. „Nemělo by to být častěji než jednou za dva roky, což jsou frekvence preventivních prohlídek. Spíš si myslím ještě méně často,“ navrhl Šonka.

Sám se prý ve své ordinaci jako dlouholetý praktický lékař ještě nikdy nesetkal s tím, že by se ho lidé ptali, jaké vyšetření by jim doporučil například jako prevenci, aby se nádor zachytil včas.