Největší jeřáb v Česku odstranil část železničního mostu v Plzni

„V rámci první etapy přestavby plzeňského železničního uzlu došlo ke změně konfigurace kolejiště, pro potřeby železničního provozu tak nově není potřeba využívat most u Prazdroje v celé jeho šířce,“ vysvětlil důvod akce mluvčí Správy železniční dopravní cesty Pavel Tesař.

Rekonstrukcí tak před časem během první etapy prošla pouze potřebná část mostu a o víkendu v rámci navazující druhé etapy přistoupili stavebníci z firmy Metrostav k odstranění celkem čtyř mostních konstrukcí. Správa železniční dopravní cesty pro ně najde využití na jiných místech na své síti. „Dnes už například víme, že se dvě konstrukce použijí příští rok při rekonstrukci železničních mostů v Blatné,“ upřesnil Tesař.

Odstraňování mostních konstrukcí bylo obdobné jako když se letos v dubnu vyjímal severní most přes Mikulášskou ulici. Tehdy ale do Plzně dorazil menší jeřáb. Hmotnost nosníků totiž byla nižší. Rozdíl byl i v tom, že dělníci celou konstrukci na místě rozřezali na malé části a pak je odvezli do šrotu, kam s ohledem na své opotřebení patřily.

Nosníky od Prazdroje ale stavebníci pouze zkrátili, naložili postupně na podvalník a odvezli na úložiště v Plzni-Koterově. „Nosníky jsou naprosto v pořádku,“ konstatoval stavbyvedoucí Stanislav Rosenthal.

Přesuny nosníků se odehrávaly během nočních výluk, kdy bylo okolí Prazdroje uzavřené a řidiči a městská hromadná doprava se museli spokojit s objížďkovými trasami.

Přesouvání jednoho z nosníků v sobotu po 18. hodině přihlížely kromě reportérů iDNES.cz desítky lidí.

Celé operaci podle stavbyvedoucího předcházelo odstranění izolace mostu. „Na ní byla ochrana izolace, ta se musela strhat, na konci mostu směrem k Hornbachu byl betonový blok, který pomáhal při montáži mostu, ten jsme také museli vybourat,“ přiblížil Rosenthal.

Nakonec se nosníky podélně rozřezaly, s pomocí jeřábu se zvedly mimo těleso mostu na volnou plochu a poté na podvalník.