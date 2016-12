Ticho, že se ani nedá spát. Ve Staňkově je díky obchvatu nezvyklý klid

„Je to paráda, můžete bez obav přecházet silnici i náměstí. Zvykli jsme si hodně rychle. Lidé, kteří bydlí u hlavní ulice, která protíná celé město, mi říkali, že zpočátku skoro nemohli spát, jaký byl v noci ve městě klid,“ popisuje Alexandr Horák.

Město se tříkilometrového obchvatu dočkalo na konci listopadu, po téměř půl století příprav, slibů a posouvání termínů.

V prvních dnech po zprovoznění nové komunikace se prý někteří lidé dokonce kvůli tichu budili. Z minulosti byli zvyklí, že když jim pod okny nejedou auta, někde poblíž se stala velká nehoda a doprava se proto zastavila.

Za tři týdny se na novém obchvatu Staňkova staly asi čtyři nehody, z nichž tři nebyly vážné. Jedna ale byla smrtelná. Souvisela s tím, že obchvat je nyní propojený jen se silnicí, která vede ze Staňkova na Čečovice. Oba krajní nájezdy v místech, kde se z původní silnice odpojuje obchvat, jsou dosud neprůjezdné.

To se stalo tři dny po otevření obchvatu osudným jedenašedesátiletému taxikáři. Nerespektoval značky zakazující vjezd na původní silnici mezi koncem Staňkova a místem, kde se na silnici napojuje obchvat, a v noci tam zajel. Auto skončilo v metr hluboké vybagrované části silnice. Šofér, který byl o víkendové noci v autě sám, nehodu nepřežil.

Šéf plzeňského zastoupení ředitelství silnic a dálnic Zdeněk Kuťák při otvírání obchvatu řekl, že do Vánoc by oba nové nájezdy na okrajových částech stavby měly být hotové. „Podle mých informací by měly být zprovozněné nejpozději v pátek,“ uvedl staňkovský starosta Alexandr Horák.

Kde se bude z obchvatu sjíždět, je jasné od jeho otevření, odbočovací pruhy jsou na silnici namalované od samého počátku. Jen kvůli nedodělanému napojení na původní silnici, po které auta jezdila až do otevření obchvatu, je nebylo možné postavit dříve, za plného provozu.

Ředitelství silnic a dálnic pracuje na projektech obchvatů dalších měst na trase Plzeň - Folmava - Německo. V konečné fázi příprav je projekt obchvatu Babylonu, kde se silnice první třídy klikatí mezi stromy po hrázi rybníka, nejvhodnější trasu hledají projektanti i kolem Holýšova. Jisté je, že u vjezdu do města od Plzně vznikne kruhová křižovatka.

Projeli jsme Staňkov po otevření obchvatu (30. listopadu 2016)