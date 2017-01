Obyvatelé Kamenného Újezdu se dočkali, obchvat se konečně dostaví

Obyvatelé Kamenného Újezdu doufají, že se proti stavebnímu povolení nikdo neodvolá. Jakmile se začne stavět, bude je od zprovoznění vytoužené silnice dělit zhruba rok.

Podle posledních sčítání denně projíždí skrz Kamenný Újezd deset tisíc vozidel. Kromě osobních aut jsou mezi nimi i spousty kamionů, které míří do železáren a firmy Borges v Hrádku.

„Ve většině obce nejsou podél hlavní silnice ani chodníky. V takovém provozu se skoro nedá jít, vozovka je úzká, natož jet třeba ještě s kočárkem. Je to opravdu očistec, před auty není kam uhnout,“ řekla starostka Kamenného Újezdu Jarmila Vaňourková.

U Rokycan už je hotová první část obchvatu, zprovozněna byla v roce 2013. Nová silnice začíná u komunikace spojující Šťáhlavy s dálnicí D5, vede přes rokycanskou průmyslovou zónu, a po kilometru a půl končí na okraji Kamenného Újezdu. Necelých tři a půl kilometru silnice do Hrádku chybí.

Také starosta Hrádku Jaroslav Perlík doufá, že se proti stavebnímu povolení nikdo neodvolá.

„Boj o obchvat je dlouhý, začal už v roce 1994. Je sice hotová jeho první etapa, ale moc aut tam zatím nejezdí. Když bude pokračovat až do Hrádku, to bude jiná. Doufám, že se po něm ještě svezu. Stavba by to neměla být složitá, je na ní jen jediný most přes Pekelský potok,“ zmínil starosta.

Podle stavbařů by samotná výstavba druhé etapy obchvatu kolem Kamenného Újezdu až nad fotbalový stadion v Hrádku měla trvat zhruba jeden rok. Nová silnice bude dlouhá 3 350 metrů, náklady na ni by se měly pohybovat do 300 milionů korun.

Obchvat Rokycany - Hrádek

Náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek (Starostové a Patrioti) věří, že vítězná nabídka stavebních firem srazí sumu předpokládanou projektanty výrazně níž, jak bývá u podobných staveb obvyklé.

„V tomto případě je výhodou, že obchvat povede po polích mimo současné komunikace, po dobu výstavby tak nebudou omezení na stávajících silnicích. Pokud nenastanou problémy s platností stavebního povolení a později s výběrovým řízením zhotovitele, počítám, že letos začnou nezbytné přípravné práce. Plná stavba pak v příštím roce,“ řekl Pavel Čížek.

Upřesnil, že na jaře, kdy by měla být vyhlášena výzva, bude kraj na stavbu žádat finance z evropských fondů.

Starostka Kamenného Újezdu podotkla, že provoz na stávající silnici napříč celou obcí je tak velký, že se začínají objevovat vyjeté koleje a praskliny v asfaltu, po kterém se jezdí teprve deset let.

Opravy obecní silnice už místní vzdali

Těžká vozidla ničí i úzkou obecní silnici, kterou si zkracují cestu z již hotové části obchvatu přes Kamenný Újezd do fabrik v Hrádku.

„Ze začátku jsme silnici opakovaně opravovali, ale pak jsme to vzdali. Když tam jely dva kamiony za sebou, volali jsme policii. Řidiči tvrdili, že je tam navedla navigace. Když cestu neopravujeme, nadávají nám zase šoféři osobních aut, že jsou v ní díry. Na obchvat čekáme opravdu jako na smilování, hlavně aby odvedl kamiony,“ shrnula Vaňourková.

Obchvat zrychlí dopravu z Mirošovska a Hrádecka do Rokycan a i dál směrem na Plzeň. Silnici z Rokycan přes Hrádek a Mirošov také hojně využívají šoféři při cestách na Příbramsko.