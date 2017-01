Soud zmírnil o tři roky trest za smrt novorozence, na nějž matka dupala

Snížení trestu za vraždu dítěte o tři roky potvrdil mluvčí Vrchního soudu v Praze Jan Fořt. Verdikt je pravomocný.

Podle obžaloby mladá žena tajila svoje těhotenství a porodila ve sprše na ubytovně. Stalo se to loni 26. března krátce před třetí hodinou v noci.

„Novorozenou holčičku pak zabalila do ručníku a dvakrát na dítě dupla. Když přestalo brečet, chtěla ho odnést do řeky. Tam ale kvůli vysílení nedošla. Proto se rozhodla, že dítě hodí do kontejneru u ubytovny. K tomu nedošlo, protože ji objevil její přítel. Dítě vzal domů a ve 3:18 hodin volal rychlou záchrannou službu. Dítě zemřelo po převozu do Fakultní nemocnice v Plzni,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně Věra Brázdová.

Souzená žena se mimo jiné hájila tím, že měla obavy, že ji kvůli dítěti opustí partner, a proto se novorozence chtěla zbavit.

Žena tvrdí, že po porodu nevěděla, co dělá. Její obhájce Filip Mařík ve středu odvolacímu senátu vrchního soudu navrhl, aby čin posuzoval jako vraždu novorozeného dítěte matkou. Za tento skutek by obžalované hrozil trest od tří do osmi let.

Nový posudek vrchní soud zamítl

Obhájce Mařík také napadl znalecké posudky, podle kterých byla žena při činu příčetná. Soudu dokonce předložil nový znalecký posudek, který prý jeho slova potvrzuje.

Předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička ale nový posudek jako důkaz zamítl. „Běžně se matka na příchod dítěte připravuje, to se v tomto případě prokazatelně nestalo. Za této situace je provádění nového znaleckého posudku zbytečné,“ řekl.

Případ je podle Lněničky výjimečný tím, jak žena dítě zabila, což by se mělo ve výši trestu odrazit.

„Zásadním problémem je ale nízká inteligence, hloupost, neznalost,“ dodal soudce.

Devatenáctiletý trest byl podle něj s ohledem na osobu obžalované nepřiměřeně přísný.

Souzená žena má s partnerem, s nímž žije v Tachově, ještě dceru ve věku tři a půl roku a na Slovensku žije ještě její osmiletá dcera z předchozího vztahu.