Nepomučtí půjdou k referendu kvůli světci a palmě na kruhovém objezdu

„Zastupitelé nás jako radu pověřili vypsáním referenda. Uskuteční se během voleb do parlamentu. Zatím ještě není jasné, jak přesně bude otázka položena, každopádně půjde o to, zda má být umělecké dílo realizováno,“ uvedl nepomucký starosta Jiří Švec.

Do soutěže bylo přihlášeno celkem sedmadvacet návrhů, čtyři z nich komisi zaujaly a nakonec zvítězil ten od umělce Adama Kovalčíka.

Podle původního plánu mělo zvolené dílo vzniknout bez dalšího rozhodování. Proti se ale postavili opoziční zastupitelé města i část veřejnosti.

A jak má celý výjev vypadat? Na konstrukci nad silnicí by byla umístěna silueta svatého Jana Nepomuckého připomínající dopravní značku. Střed kruhové křižovatky by pak ozdobila živá palma (jeden z atributů svatého Jana Nepomuckého v křesťanské ikonografii je palmová ratolest coby symbol vítězství, pozn. red.). A právě ta zřejmě představovala největší problém.

„Ono asi nešlo ani tak o svatého Jana, ale spíše o ten strom. Vzbudil největší vášně. Musel by být udržován a vždycky na zimu bychom ho museli vyndat,“ podotýká starosta Švec.

Manažer Mikroregionu Nepomucko Pavel Motejzík si ale myslí, že když už z řádné soutěže vyšel vítěz, mělo by to být rozhodující.

„Přestože můj laický názor je takový, že se mi dílo nelíbí, jsem pro, aby byly respektovány výsledky. Když rada města usoudila, že by měla o věci rozhodovat umělecká komise, měl by být výsledek respektován,“ řekl Pavel Motejzík.

Podle starosty ale s autorem nebyla zatím uzavřena žádná smlouva, takže nic město nezavazuje k tomu, že jeho návrh musí uskutečnit. Dostal zaplaceno stejně jako ostatní účastníci soutěže. Závazný bude až výsledek referenda.



Původní nápad na oživení křižovatky pochází od bývalého nepomuckého kněze Vítězslava Holého.

„Cílem bylo, aby každý, kdo přijíždí, na první pohled viděl, že jde o město svatého Jana Nepomuckého. To, že budou lidé rozhodovat v referendu, asi není proti ničemu. Je to veřejný prostor, tak ať si zvolí, co by se jim tam líbilo,“ sdělil duchovní, kterého Českobudějovická diecéze loni poslala do jiného působiště (psali jsme zde).