Po smrti dívky se pozůstalí poprali, rvačku začal projednávat soud

Pětadvacetiletá řidička zahynula loni 10. dubna, když s autem ve vysoké rychlosti vylétla ze silnice mezi Starým Plzencem a Koterovem (psali jsme zde). Rvačka mezi pozůstalými se odehrála hned druhý den.

Podle obžaloby biologický otec a bratr zemřelé dívky zbili exmanžela její matky tak, že mu způsobili otřes mozku, pohmožděniny a oděrky. Také mu poničili automobil.

Vztahy mezi bývalými partnery ženy, která přišla o dceru, byly vyhrocené už v minulosti, kdy se obviňovali z týrání ženy.

Pětačtyřicetiletý otec dívky u soudu uvedl, že jeho jedenadvacetiletý syn den po tragické nehodě odvezl nešťastnou matku k sobě domů.

Tragická nehoda na silnici ze Starého Plzence do Koterova.

Jenže tam se vydal i její exmanžel. „Sama mi volala, abych ji odvezl pryč,“ uvedl poškozený.

Otec dívky tvrdí, že se jeho syn matčina exmanžela bál. „Proto jsem poškozenému zavolal, aby nikam nejezdil, že si všechno kolem pohřbu vyřešíme sami. Řekl mi, že se otočí. Ale po deseti minutách mi volal syn, abych k němu domů hned přijel,“ popsal obžalovaný.



Když k domu přijížděl, uviděl poškozeného, jak drží syna pod krkem. „Šel jsem mezi ně a odstrčil poškozeného. Upadl na zem. Na záda. Dal jsem ho do stabilizované polohy, vytáhl mu jazyk, a pak přiběhla doktorka. Cítili jsme z něj alkohol,“ vypověděl obžalovaný. Jeho syn u soudu k případu nevypovídal.

Verze zraněného muže je ale dost odlišná od toho, jak události popisují obžalovaní. Poškozený uvádí, že před domem jen zaparkoval auto a čekal na exmanželku.

„Najednou jsem slyšel za autem křik. Viděl jsem mladšího z obžalovaných se sekerou. Tu zaťal do střešního okna. V tom přijel ten starší. Vytáhl mě za rameno z vozu, padl jsem na kolena. Pak jsem ucítil hodně silný úder zezadu do hlavy. Pamatuji si jen rány a kopy do hlavy a břicha,“ prohlásil poškozený.

Poškozený chce jako odškodnění půl milionu korun

Na policii ale mladší z dvojice obžalovaných tvrdil, že střešní okno rozbil pěstí.

Poškozený také dává oběma obžalovaným za vinu, že mu přestala pracovat transplantovaná ledvina.

„Zjistil jsem to asi po třech čtyřech týdnech po útoku. Před dvěma měsíci mi lékaři ledvinu museli vyoperovat,“ podotkl poškozený.

Žádá, aby mu obžalovaní vyplatili půl milionu korun jako odškodnění. Oběma hrozí až deset let vězení.

Mladá řidička havarovala u Plzně, na místě zemřela (10. 4. 2016)