Na silnicích v kraji přibylo mrtvých, nejtragičtější byla nehoda na D5

I když v celé České republice loni při nehodách zemřelo méně lidí než v roce 2015, v Plzeňském kraji se počet obětí havárií v meziročním srovnání zvýšil.

„V roce 2014 zemřelo na silnicích kraje 40 lidí, o rok později 39, v loňském roce ale počet obětí stoupl na 41,“ vyčetla ze statistik policejní mluvčí Pavla Burešová.

Nejvíc tragických střetů bylo na Plzeňsku. V okrese Plzeň-město vyhaslo devět životů, oblast Plzeň - venkov si přičetla dokonce dvanáct tragédií.

„V kraji přitom není místo, které by se dalo považovat z pohledu tragických havárií za vysloveně rizikové. Nehody jsou rozprostřené po oblasti celého regionu,“ tlumočila stanovisko dopravních policistů mluvčí Martina Korandová.

Zvýšený počet obětí ale přímo nesouvisí s tím, že policisté v loňském roce vyjížděli k 3352 haváriím, což je o 147 víc než rok předtím.

„Zvýšený počet zemřelých je dán i tím, že při několika dopravních nehodách utrpělo najednou více osob smrtelná zranění. Jednalo se o březnovou dopravní nehodu na dálnici D5, při které zemřeli čtyři lidé. Další dopravní nehody, které si vyžádaly dvě usmrcené osoby najednou, se staly na Klatovsku, u Chotíkova a mezi Chodovou Planou a Planou na Tachovsku,“ vypočítala policistka Pavla Burešová.

Jednoduše řečeno. Kdyby na obchvatu Plzně nesmetl rumunský kamion další auto se sedmi krajany, které chvíli před tím zastavilo v jízdním pruhu za sjezdem z dálnice na klatovský přivaděč, ve statistice by bylo o čtyři mrtvé méně.

U každé desáté nehody je viník opilý

Plzeňský kraj by měl v kolonce zemřelých 38 obětí a byl by to historicky nejméně tragický rok od doby, kdy policisté nehody evidují.

Záchranáři po nehodách v loňském roce odvezli do nemocnic 1960 zraněných. U každé desáté nehody byl její viník opilý. Nejednalo se ale vždy jen o řidiče. Z 312 kolizí s alkoholem bylo 263 opilých šoférů, 43 řidičů nemotorových vozidel a šest chodců.

Protože v kraji nejsou konkrétní riziková místa tragických nehod, policisté plánují více dopravních akcí. „Hlavně to budou preventivní a dopravně-bezpečnostní akce,“ vzkazují dopravní policisté.

Při střetu kamionu a auta na D5 zemřeli čtyři lidé (29. března 2016)