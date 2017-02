Syn zemřel na D5, otce policie nutila řídit jeho auto, tvrdí stížnost

Impulsem ke stížnosti na neznámou osobu z řad policie byl podle Josefa Dytrycha telefonát s otcem oběti pár desítek minut po tragédii na dálnici u Boru na Tachovsku.

„Volal mi, že před chvílí osobní auto srazilo jeho syna Tondu, když na odtahovce v odstavném pruhu dálnice zajišťoval naložené nepojízdné osobní auto. Říkal, že Tonda to nepřežil, a on teď jede s odtahovým autem na policejní oddělení. Že auto řídí, že jej k tomu vyzval policista. To mě nadzvedlo. S tátou Tondy jsem aspoň po telefonu pořád mluvil, snažil jsem se ho psychicky podpořit, aby v téhle situaci vůbec dojel,“ popsal Dytrych jeden z důvodů, proč chce, aby se postupem policistů zabývaly kontrolní orgány. Text oznámení zveřejnil i na sociálních sítích.

Dozorující státní zástupce v pátek rozhodl o přeposlání podnětu k prověření GIBS. „Podání jsme obdrželi,“ uvedla ve středu mluvčí inspekce Radka Sandorová.

Havárie se stala letos 8. ledna před 18. hodinou na 129. kilometru dálnice D5 ve směru na Rozvadov. Pracovníka odtahové služby srazilo rychle jedoucí osobní auto, které řídil dvacetiletý šofér.

Policie zatím čeká na znalecké posudky

„BMW narazilo do levé zadní části řádně osvětleného odtahového vozidla a následně i do sedmadvacetiletého pracovníka odtahové služby, který zabezpečoval odtažení porouchaného vozu,“ sdělila tehdy policejní mluvčí Dagmar Jiroušková.

Sražený muž utrpěl vážná zranění, kterým na místě podlehl, přestože se ho řidič nepojízdného auta a pak i záchranáři snažili oživit.

Řidič BMW zastavil asi 250 metrů od místa střetu. Policie zatím nikoho neobvinila, čeká na znalecké posudky.