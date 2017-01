Kus silnice s náledím zaskočil řidiče, při nehodě se zranilo šest lidí

Nehoda se stala kolem půl šesté ráno na hlavní silnici mezi Klatovy a Horažďovicemi v části Mochtína zvané Nový Čestlín.

Dvě osobní auta se střetla poblíž autobusové zastávky. Celkem se zranilo šest lidí - čtyři ženy a dva muži, dva zraněné museli z vozidel vyprostit hasiči.

„Jednu ženu záchranáři na místě resuscitovali a ve vážném stavu ji pozemní cestou přepravili na urgentní příjem Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně. Zranilo se i dalších pět lidí,“ uvedl mluvčí krajské záchranné služby Martin Brejcha s tím, že podrobnější informace o dalších zraněných zatím nemá.

„Z havarovaných vozidel unikly provozní kapaliny, hasiči je odstranili pomocí sorbentu,“ sdělila mluvčí krajských hasičů Pavla Jakoubková.

Uježděný sníh se změnil v led

Podle velitele zásahu Štefana Livinky bylo na místě takové náledí, že ani nebylo možné přejít silnici, vyžádal si proto vůz správy a údržby silnic.

Dispečer silničářů Jiří Slapnička uvedl, že v místě se z neznámého důvodu objevila vrstva sněhu, který auta rozjezdila a sníh zmrzl na led.

„Nejde nám to do hlavy, protože nikde v kraji problém nebyly. A tady zrovna byla taková vrstva sněhu, že to bylo pomalu i na radlici,“ uvedl Slapnička.

Hned vedle Nového Čestína je podle něj sjezdovka s umělým zasněžováním a meteostanice, kterou mají silničáři na nedalekém Bukováku, nikde takto vysokou vrstvu sněhu neukazuje. Příčinu nehody objasní až další policejní vyšetřování.