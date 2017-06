VIDEO: Jízdu dvou motorkářů kolem republiky ukončila vážná havárie

Pětadvacetiletý Jakub Karcz a jeho jen o málo starší kamarád Robin si naplánovali výlet dlouhý 1 650 kilometrů. Kluci, kteří pocházejí z vesniček u Jablunkova, vyrazili na cestu 27. května.

„Jeli jsme od Ostravska směrem na Ještěd. Odtud jsme se vydali na jih. Cestou jsme chtěli také navštívit motoškolu Josefa Šilera. Potom jsme chtěli pokračovat dál na jih, kousek i do Rakouska, a pak se vracet domů přes Brno a Lednicko-valtický areál a zajet i na Slovensko,“ popsal plány vášnivých motorkářů Jakub Karcz.

Jejich jízda ale skončila hned druhý den po zhruba 750 ujetých kilometrech v obci Velký Bor u Horažďovic, kde těžce havarovali. Oba čelně narazili do Škody Fabia, která vjela do protisměru. Nehodu natočily kamery, které měli oba mladíci připevněné na sobě.

Řidič fabie předjížděl přes plnou čáru

„První do té fabie narazil Robin, a pak já spíše na straně spolujezdce. Bylo to nevyhnutelné. V okamžiku, kdy jsme viděli, že je to auto v našem pruhu, jsme měli vteřinu a půl na to, abychom něco udělali. Ten, kdo jezdí na motorce, ví, že za vteřinu a půl neuděláte nic,“ řekl Jakub Karcz.



Podle policistů tehdy čtyřicetiletý řidič fabie z Písecka předjížděl jiné auto v místě, kde je plná čára. Přitom narazil do zadní části tohoto vozidla, ale jel dál. V zatáčce pak vjel do protisměru, kde se čelně střetl s oběma mladíky na motocyklech a narazil do svodidel.

Motorkáři říkají, že děsivou nehodu přežili jen díky štěstí a ochranným prvkům. „Je neoddiskutovatelné, že nám život zachránily helmy a páteřáky. A měli jsme i kus štěstí, za příkopem, u nějž se ta nehoda stala, byla totiž betonová zeď,“ podotkl Jakub Karcz, který dokonce pořídil několik záběrů na videokameru i po nehodě. Sám prý ani neví, jak to dokázal.

„Byl jsem v takovém šoku, že jsem pořádně nevěděl, co dělám,“ řekl. Video prý nejspíš natočil, protože se bál, že řidič fabie je opilý a chce utéct.

„Samozřejmě u kamaráda hned po srážce zasahovali lidé, co byli okolo a kterým oba moc děkujeme za pomoc,“ podotkl Jakub.

Vyšetřování nehody ještě není uzavřeno

Oba zraněné tehdy přepravil vrtulník do českobudějovické nemocnice. Jakub byl při vědomí. Má frakturu člunkové kosti v zápěstí a dosud bojuje s bolestmi hlavy.

„Robin byl na tom hůř, byl v bezvědomí. Měl lehké krvácení do mozku, rozhodujících pro něj bylo 48 hodin po nehodě. Naštěstí ten hematom opadl a pomaličku se to stabilizovalo. Vzhledem k tomu, co se stalo, jsme na tom dobře,“ řekl Jakub Karcz s tím, že on i jeho kamarád jsou stále v pracovní neschopnosti a na motorku zatím nesedli.

Při nehodě byl zraněný i řidič fabie, ten skončil ve strakonické nemocnici. Policejní vyšetřování nehody ještě není uzavřeno. Dechová zkouška na alkohol byla u všech účastníků nehody negativní. Podle mluvčí Dany Ladmanové se čeká na znalecké posudky, zatím nebyl nikdo obviněn.