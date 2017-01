Řidič, který v Nýřanech srazil cyklistu, nadýchal přes tři promile

„Šestatřicetiletý řidič vozidla z dosud přesně nezjištěných příčin vyjel mimo pozemní komunikaci, kde se střetl s pětašedesátiletým cyklistou. Ten při střetu utrpěl zranění,“ uvedl mluvčí policie Plzeň - venkov Jan Koželuh.

Řidič nadýchal 3,31 promile alkoholu a policisté ho převezli na lékařské vyšetření a odběr krve. Pak výtečník putoval na záchytku.

„My jsme na ubytovně pili, vodku, slivovicu, pivo, hodně, no. Jsme neměli, co variť, tak jsme jeli do obchodu něco kupiť. Jel jsem z ubytovny z Nýřan a tu se mi zjevil ten cyklista, tak jsem ho srazil no,“ řekl televizi Prima řidič, který se cyklistovi omluvil.

Nyní mu hrozí obvinění z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který muž hrozí až tři roky vězení.