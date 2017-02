Další díl Mordparty se točil v klášteře Chotěšov, štáb využil i hřbitov

„Já hraju otce dívky, která zmizela před pěti lety,“ prozradil herec Ondřej Malý a doplnil, že klášter se v seriálu objeví kvůli tomu, že přítel rodiny zmizelé dívky je tu farářem.

Natáčení v Chotěšově si velmi pochvaloval. „Atmosféra, která v těch zdech je, je úžasná,“ svěřil se svými dojmy Malý.

Vyšetřování vede tým ve složení Kolumný alias Colombo (Jiří Bartoška), Kája (Vojta Kotek), Naďa (Markéta Plánková), Pavel (Pavel Batěk) a Milan (Jiří Bábek).

„Nemůžu toho prozrazovat moc. Děj ale souvisí s klášterem i lidmi, kteří v něm jsou. Souvisí to tedy s historií, nicméně je to trochu propletené i do současnosti,“ naznačila Markéta Plánková.

Natáčení se odehrálo na několika různých místech, mimo jiné v kapitulní síni, klášterním kostele nebo v podzemí. „Poprvé se ale natáčelo na hřbitově kláštera. Tyhle záběry se ještě nikde neobjevily,“ upozornil správce kláštera Jiří Poslední.

Diváci by mohli epizodu, která se nyní v Chotěšově natáčela, zhlédnout v dubnu nebo květnu letošního roku na televizi Prima.

V chotěšovském klášteře se v minulosti natáčel také jeden díl seriálu Tři mušketýři, vznikly tam i některé záběry filmu Andělská tvář nebo část snímku Muž, který se směje, v němž ztvárnil jednu z hlavních postav Gérard Depardieu. Více o natáčení filmů v chotěšovském klášteře čtěte zde.