Nejlevněji se příští rok bude žít v Klatovech, Tachov zdraží nájemné

Nejnižší náklady na vodu, teplo, nájemné v městských bytech, odpady a jízdné v městské hromadné dopravě budou mít i v příštím roce obyvatelé Klatov.

Ale ani v dalších městech Plzeňského kraje nebudou muset lidé sahat hlouběji do svých kapes. Životní náklady se ve většině z nich nezvýší vůbec, někde jen velmi mírně.

Výjimkou je Tachov. Tamní radnice rozhodla od Nového roku skokově zvýšit poplatek za odpady ze současných 500 na 750 korun. Poplatek tak bude při porovnání velkých měst v kraji nejvyšší. A to není vše. O čtrnáct procent zdraží nájemné v městských bytech. I po tomto zvýšení však bydlení v Tachově zůstane druhým nejlevnějším v kraji.

Místostarosta Tachova Václav Svoboda uvedl, že není příznivcem skokového zdražovaní. Navýšení poplatku za odpady o 50 procent ale podle něj bylo nutností. S cenou se kvůli odporu zastupitelů nehýbalo dvanáct let, zatímco náklady neustále rostly.

V ostatních městech regionu zůstanou poplatky za odpady ve stejné výši jako letos. Nejnižší je v Domažlicích - 450 korun za osobu a rok, v Rokycanech 550 korun.

Nedoplácet ani nevydělávat

V Plzni a Klatovech se likvidace odpadů účtuje podle počtu svozů. Když má rodina 120 litrovou popelnici a nechá si ji vyvézt jednou týdně, platí v Plzni 1 212 korun za rok. Popelnice o objemu 110 litrů vyjde v Klatovech rovněž podle frekvence svozů od 165 do 1 940 korun ročně.

A proč jsou v Klatovech náklady na život nejnižší? Podle starosty Rudolfa Salvetra město vyznává filozofii výrazně nedoplácet na služby jako teplo či voda, ale zároveň na nich výrazně nevydělávat.

Starosta přiznal, že město výrazněji doplácí pouze na jízdné v MHD, které by bez doplatku nestálo osm korun, ale i více než dvakrát tolik. „Hromadnou dopravu využívají převážně senioři, takže kdybychom zdražili, oni by nejezdili a my bychom stejně víc nevybrali,“ odůvodnil Salvetr vysoký příspěvek města na veřejnou dopravu.

Za osm korun se jezdí i v Domažlicích, sedm korun stojí lístek v Tachově, dvanáct korun v Rokycanech a osmnáct zaplatí cestující v Plzni. Nikde se v příštím roce jízdné nezmění.

Nejnižší vodné a stočné v kraji vysvětlil starosta Klatov tím, že město má ve vodárenské firmě majoritu a náklady si hlídá. „Důvodem nízkých poplatků jsou i nízké náklady na čištění vody, kterou bereme z nýrské přehrady,“ prozradil Salvetr.

V Klatovech se za vodné a stočné bude v příštím roce platit o procento víc než letos, celkem tedy 62,50 koruny za metr kubický vody včetně DPH. Na druhém místě je Tachov, kde cena v roce 2017 vzroste o 1,5 procenta na 75,90 koruny. V Plzni lidé za kubík zaplatí 86,14 Kč. S cenou 93,40 koruny budou mít nejdražší vodu i v příštím roce obyvatelé Rokycan.

V Domažlicích lidé nyní platí za kubický metr 87,10 Kč, o ceně pro příští rok zastupitelé zatím nehlasovali.

Průměrná obytná plocha v obydlených bytových domech v Česku je podle informací Ministerstva pro místní rozvoj 52,6 metrů čtverečních. Když porovnáme měsíční nájem v městském bytě této velikosti ve městech v kraji, nejméně zaplatí lidé v Tachově, celkem 2 104 Kč.

V Rokycanech lidé z peněženek vytáhnou 3 240 korun, v Domažlicích 3 400 korun, v Klatovech 3 680 Kč a v Plzni za byt stejných dispozic 4 318 korun.

Ceny tepla se v příštím roce změní jen v Tachově, kde sníží o tři procenta na 598 korun včetně DPH za gigajoule. Nejnižší náklady na vytápění tak i nadále zůstávají v Plzni, kde domácnosti zaplatí 512 Kč/GJ.

V Klatovech cena činí 516,50 Kč/GJ. V Domažlicích obyvatelé momentálně platí 670 Kč/GJ, o ceně pro rok 2017 zastupitelé ještě nerozhodli. V Rokycanech si lidé domlouvají cenu individuálně.