Příspěvky na dojíždění i podniková školka. Firmy lákají zaměstnance

Penzijní připojištění 18 tisíc korun ročně pro dlouholeté zaměstnance polikliniky Agel v Plzni nebo 50 tisíc korun za to, že zaměstnanec přivede do firmy lékaře. To jsou některá přilepšení, kterými zaměstnavatel láká pracovníky.

Plzeňský Prazdroj dokonce nabízí v případě dřívějšího návratu z mateřské dovolené měsíční příspěvek na hlídání dítěte do tří let ve výši šest tisíc korun. Firmy takto v současné době ekonomického růstu reagují na nedostatek lidí na pracovním trhu.

Většina firem, které MF DNES v anketě oslovila, kvůli udržení stávajících zaměstnanců letos navyšuje mzdy. Největší nárůst uvidí na své výplatní pásce za září lidé z technologické firmy Applycon. Dělnické profese si zde podle ředitele Milana Baxy polepší o 6,5 procenta.

Dopravu pro své zaměstnance rozšířila firma Borgers Rokycany. „V současnosti obsluhujeme bezmála padesát vesnic v okolí našich závodů,“ uvedla mediální zástupkyně společnosti Lucie Křivánková. Kdo není v dosahu firemní dopravy, má nárok na příspěvek na dojíždění až do výše 4300 korun měsíčně.

Zaměstnancům bude společnost nově nabízet i ubytování. „I přesto je kvůli nedostatku lidí na trhu práce firma nucena obsazovat pozice agenturními zaměstnanci,“ uvedla Křivánková, podle které je velkým problémem nejen nedostatek lidí, ale i fluktuace stávajících zaměstnanců, která nyní dosahuje 21 procent.

Aktuálně by Borgers potřeboval přijmout 600 lidí zejména na pozice operátorů ve výrobě, techniků údržby, řidičů vysokozdvižného vozíku, skladníků či elektrikářů. Firma zavedla i odměnu tři tisíce korun za doporučení nového zaměstnance.

Odměnu dostane zaměstnanec i za nového kolegu

Podobnou odměnu zavedli i v Plzeňském Prazdroji nebo v plzeňském hotelu Angelo. Ve firmě Lasselsberger, která vyrábí hlavně obklady a dlažby, za doporučení pracovníka platí až pět tisíc.

Na ještě vyšší provizi si přijdou lidé ve Škodě Transportation. „Pokud zaměstnanci přivedou nového kolegu, vyplácíme odměnu až do výše 20 tisíc korun, velmi se to osvědčilo,“ uvedl vedoucí komunikace firmy Michal Tobrman.

Nejvyšší provizi však slibuje zaměstnancům poliklinika Agel v Plzni. „Máme možnost vyplatit odměnu v rozmezí 30 až 50 tisíc korun za přivedení lékaře,“ uvedl ředitel polikliniky Jiří Fojtík.

Navyšování mezd V Plzeňském Prazdroji letos zvyšovali tarifní mzdu o 3,2 procenta, v příštím roce plánují nárůst o 2,5 procenta. V Borgersu se platy v poslední době zvýšily o čtyři procenta, stejně jako v Lasselsbergeru a ve Škodě Transportation. Nejvyšší průměrný plat bez vedení firmy oznámila Škoda Transportation - 33 913 korun. V Borgersu je to 25 tisíc korun, v Meclovské zemědělské 24 112 korun, firma Applykon v průměru vyplácí 18 tisíc korun. Průměrnou mzdu nezveřejnil Plzeňský Prazdroj, firma Lasselsberger, poliklinika Agel ani hotel Angelo.

Ve Škodě Transportation od září nabízejí i firemní školku. Hlavním směrem v lákání lidí je ale podle Tobrmana spolupráce se středními a vysokými školami.

„Do budoucna se chceme zaměřit na podporu bydlení pro mladé a technicky vzdělané zaměstnance,“ dodal.

V hotelu Angelo v Plzni zase sází na kariérní růst. „Všichni bez rozdílu pozice mají možnost kariérního postupu, a to i v rámci celé skupiny Vienna House,“ uvedl Marek Chvátal, ředitel hotelu Angelo, kde nabízejí i třináctý plat nebo stravování v hotelové kantýně za symbolickou cenu.

Metodu finančních náborových příspěvků zatím nepoužívá firma Applycon. „Myslím, že je to krátkozraké. My se snažíme spíše nabídnout příjemné prostředí, individuální přístup a filozofii malé, ryze české inovativní firmy,“ uvedl ředitel Baxa.

Firma podle něj spolupracuje s technickými univerzitami v Česku i v zahraničí a snaží se přívětivým přístupem zaujmout studenty i vývojové pracovníky. „Abychom společně zvládli technologicky složitá řešení nových výrobků,“ připomněl Baxa.

Protože nedostatek lidí nepociťují jen průmyslové firmy, ale i zdravotnictví, na poliklinice Agel v Plzni se letos plošně přidávalo zdravotním sestrám. „Podle mě je rozhodující výše nabízeného platu a po nástupu pracovní kolektiv. Proto se snažíme vydávat energii na budování dobrých vztahů ve firmě,“ uvedl ředitel polikliniky Fojtík.