VIDEO: Tanky zápolily s bahnem, mezi nimi i ten z filmu Hlídač č. 47

Šéf muzea František Koch byl spokojený už před výjezdem prvního z tanků do terénu. A to nejen kvůli davům lidí, které do areálu přicházely.

„Vyšlo ideální počasí. Napršelo, terén na polygonu je měkký, v prohlubních je voda, nebude se prášit. A přitom val, ze kterého budou diváci vše sledovat, je suchý. O to důkladnější pak bude čištění techniky,“ pousmál se Koch.

Bahnem se na zkušební trati probíjely tanky od legendární T34 vyrobené v roce 1944 za Uralem v tehdejším Sovětském svazu přes záchranářskou pásovou techniku až po ženijní speciál Tatra 813, který převáží patnáct metrů dlouhý most.

I tenhle kolos se dokázal vydrápat z hluboké bahnité prolákliny do prudkého stoupání.

Na druhé straně valu, na betonové cestě, pak nadšenci předváděli pojízdné repliky tanků, které filmaři potřebovali.

Pro ruský film Osvobození stavěli repliku německého tanku Tiger. Ve filmu Hlídač č. 47, kde měl hlavní roli Karel Roden, a ve snímku Adolf Hitler si zahrála replika německého obrněného vozidla, stavěli i stíhač tanků.

„Naše největší bomba a poslední dokončený kus je replika tanku Panther. Dokázali jsme ho postavit na podvozku tanku VT 55 za tři měsíce. Vlastně jsme postavili dva Panthery. Několikrát jsme se dostali do slepé uličky, takže jsme museli už hotové věci sundavat, rozebírat a stavět znovu,“ zavzpomínal František Koch.

I tahle poslední replika je pojízdná, váží 45 tun. Zvláštností je dvojitá věž tanku, mezi jejíž stěny její tvůrci napěchovali 1,5 kubického metru betonu. Potřebovali totiž důkladně zatížit věž, aby vyvážili hlaveň.