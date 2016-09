VIDEO: Zní jako skutečná. Ozvučený model tatry umí i řazení s meziplynem

Čtrnáctkrát zmenšený jezdicí model jediného prototypu nákladní Tatry 130 je mimořádný tím, že má i autentický zvuk. Podle rychlosti řadí, při zpomalování je dokonce slyšet, že řadí s meziplynem.

„Mechaniku dělal kamarád, já programoval simulátor motoru s reálným zvukem pětistupňové převodovky a zpátečky,“ vysvětlil David Řehoř.

Před malou nákladní tatrou se šesti koly si na zem klekali i dospělí chlapi, aby unikát důkladně obhlédli.

Motor nastartované tatry při stání klidně bublal a klapal. Jakmile se rozjela, zesílil zvuk motoru i svištění ventilátoru, které je pro tatry typické.

Zpočátku jezdil David Řehoř na přehlídky a setkání modelářů ještě s neozvučeným modelem.

„Dobírali si mě, že je auto leštěnka, kdy do něj dodělám zvuk. V Kolíně na srazu historických vozidel jsem se seznámil s borcem, který má skutečnou velkou Tatru 128. V ní je stejný motor jako byl ve stotřicítce. Dvě hodiny jsem strávil v kabině, abych si nahrál všechny zvuky,“ zavzpomínal David Řehoř.

Původní plán, že zvuky nahraje do procesoru v modelu, ale záhy selhal. Laicky řečeno, procesor neměl dostatek paměti. Modelář se ale plánů na ozvučení nevzdal. Zvuky z reálného auta rozstříhal na krátké sekvence. Zachytil i zvuk ventilátoru při různých otáčkách. Pak sedl k počítači a začal programovat.



„Byl to rok a půl vývoje. Z původní nahrávky jsem byl schopen analyzovat jednotlivé malé části. Teď se všechny zvuky mixují navzájem v reálném čase. Je to spočítané tak, že motor řadí při otáčkách, jak by řadil zkušený řidič. Když řadí dolů, je to i s meziplynem,“ vysvětlil David Řehoř.

O čem mluvil, vzápětí zelená tatra demonstrovala při jízdě po trávě i asfaltu, bez problémů s náležitým zvukovým doprovodem překonala i obrubník. Ve Zbirohu měla premiéru s novými pery a pneumatikami vytvořenými na 3D tiskárně přesně podle originálu.

David Řehoř vzpomíná na modelářskou sešlost, kde předvedl tatru vylepšenou o zvukové efekty typického upouštění vzduchu.

„Vyndal jsem ji, nastartoval a držel pod plynem. Přišel kluk, který běžně jezdí s Tatrou 815, a říkal mi: Hele, je to studený. Takhle zapečeš pístní kroužky. Pěkně na volnoběh ji ohřej. V tu chvíli si odfoukla, jako by to udělala v reálu. On se zarazil, protože takové detaily nečekal. Pochvala od lidí, kteří jezdí se skutečnými auty, je asi to největší uznání,“ uzavřel Řehoř. Jeho tatra byla jedním ze tří modelů, které se představily na sobotním zbirožském Tatrování.