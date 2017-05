Šance na využití zchátralých Městských lázní by mohla přijít z Thajska

„Schůzky se zúčastnil i Pierluigi Cardoselli,“ prohlásil primátor. Cardoselli je přitom jednatel společnosti TWB Praha, které budova patří.

Schůzka může být součástí úspěšného pokusu znovu vdechnout život známé budově v centru Plzně. Ale může být i další z planých úvah o využití zchátralého domu z třicátých let.

Domu na nábřeží Radbuzy se radnice zbavila v devadesátých letech. V pochybné transakci ji vyměnila za bezcenné akcie soukromé firmy, která zkrachovala.

Konšelé se tehdy domu chtěli zbavit, aby se o něj nemuseli starat a investovat do rekonstrukce. Neutěšený stav budovy nyní snad nejlépe dokazuje, že to byla chyba.

Později se omyl pokoušel napravit primátor Miroslav Kalous z ODS. Prosazoval, aby radnice budovou koupila. Tehdejší vlastník - společnost Amádeus - ji nabízel za zhruba 25 milionů.

Kalous ale nezískal v zastupitelstvu dost spojenců. Budovu v roce 2007 koupila společnost TWB Praha. Té patří dosud a objekt chátrá dál.

V minulosti vlastníci mluvili o plánech na obchodně-administrativní centrum, o provozech zaměřených na relaxaci nebo také o bytech. Nic z toho nevyšlo a čtvrtým rokem se po domě prohánějí jen vyznavači paintballu.

Dalším primátorem, který se pokouší osud domu změnit, je nyní Martin Zrzavecký z ČSSD. Letos inicioval setkání s vlastníkem a nyní jedná i s velvyslanectvím Thajského království.

Velvyslanec J. E. Narong Sasitorn se při nedávné návštěvě Plzně zajímal o investiční příležitosti. „Velvyslanci jsem představil pana Cardoselliho. A protože se bavíme o hotelu, masážích, lázních a tedy turistickém cíli, dodáme statistiky města o návštěvnosti, skladbě turistů nebo plánech na zástavbu v okolí. Pak už se může velvyslanec bavit s vlastníkem bez zástupců města,“ sdělil Zrzavecký.

Primátor věří, že majitel budovy má zájem ji prodat. „Já to tak cítím. Bavili se o prodeji nebo o partnerství,“ prozradil politik.

Podle primátora velvyslanec Thajska slíbil, že informace o možnostech podnikání v Plzni předá potenciálním investorům. „Bylo by ideální, kdyby soukromá firma budovu zrekonstruovala. Evidentně panuje velký zájem thajských firem investovat v Evropě,“ konstatoval Zrzavecký.

Primátor ovšem nevyloučil, že jednání o lázních nedopadnou dobře. Pak by chtěl, aby se objekt pokusilo získat město.

V každém případě budou klíčovou roli hrát finanční požadavky vlastníka budovy. Cena za rekonstrukci se totiž bude počítat na stovky milionů. „V současné době bych to odhadoval na zhruba pět set milionů,“ prohlásil architekt Jan Soukup. Ten v minulosti pro TWB Praha připravil projekt na využití budovy.

Martin Zrzavecký uvedl, že pokud by mělo budovu koupit město, mohlo by za samotný objekt zaplatit maximálně desítky milionů. Radnice by ale před tím musela mít jasný vlastní plán využití objektu.

Primátor řekl, že zvažoval například zřízení instituce zaměřené na odpočinkové a regenerační procedury, fyzioterapeutické metody nebo volnočasové aktivity.