Z bytovky do chatky. Lidé se stěhují do kolonií, chybí jim ale komfort

8:56 , aktualizováno 8:56

Stále více lidí se stěhuje do zahrádkářských a chatových kolonií na okraji Plzně, nebo těsně za jejími hranicemi. Podobně to vypadá v celé republice. Do chat míří senioři, kteří přenechávají byty dětem, nebo mladé rodiny, které je přestavují na celoroční bydlení.