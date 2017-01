Plzeň dala na úpravy kuchyně tři miliony, přesto se v Besedě nevaří

15:05 , aktualizováno 15:05

Vypadá to jako pozoruhodná absurdita. Plzeň už deset let řeší problém s tím, že se v Měšťanské besedě při běžném provozu nevaří teplá jídla. A to přesto, že před lety radnice na modernizaci vybavení kuchyně dala tři miliony korun.