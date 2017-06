Nápady designéra vystřelily až k Mercedesu, bude tvořit vozy budoucnosti

Štěpán Jirka se podílel třeba na interiéru vozu BMW Vision Next 100, který předloni automobilka představila u příležitosti výročí této značky.

Nyní nastoupil absolvent plzeňské Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara do koncernu Mercedes.

Hned po studiu začal Štěpán Jirka pracovat v Mnichově pro značku NIO NextEV. „Ale přál jsem si pracovat pro nějakou prémiovou značku, takže když jsem dostal nabídku od Mercedesu, dlouho jsem se nerozmýšlel,“ svěřuje se mladý muž, který se za prací přestěhoval do Stuttgartu.

Obě zaměstnání získal díky svým zkušenostem, firmy jej oslovily samy. „Začal jsem se tomuto oboru věnovat už během školy. Například jsem pro univerzitu v Ostravě modeloval studentské auto,“ vzpomíná Jirka a dodává, že během tohoto období se setkal s Michalem Vlčkem, designérem, absolventem Royal College Art v Anglii.

Poté, co Vlček nastoupil do studia v Mnichově, Štěpána Jirku sám oslovil, když firma sháněla člověka s designérským vzděláním. Kývl a v Mnichově zůstal.

Interiér automobilu jako obývací pokoj

Odhaduje, že několik modelů, na nichž se podílel, se může během následujících let objevit na silnici. Vývoj vozu totiž trvá kolem čtyř let a on zatím v oboru pracuje teprve třetím rokem. Podílel se ale už na několika „show cars“, vozech připravených speciálně pro autosalony, které mají nastínit vývoj v budoucích letech.

Kromě již zmíněného BMW Vision Next 100 pracoval třeba jako hlavní modelář interiéru vozu Nio Eve odhaleného před několika měsíci.

„Zajímavé je, že interiér je řešený jako obývací pokoj, je tam obrovské množství místa. Lidé mohou sedět proti sobě, povídat si, děti si mohou hrát na koberci, je tam velké relaxační křeslo,“ přibližuje Štěpán Jirka a dodává, že se jednalo o zajímavý projekt, protože dostal volnost.

Skicy, které od designérů dostal, nevyjadřovaly konkrétní tvary, spíš zachycovaly atmosféru interiéru.

Práce 3D modeláře v automobilovém designu obnáší návrhy aut v rané designové fázi.

„To znamená, že dostanu od designéra kresbu, která vyjadřuje charakter daného auta, jeho proporce a tvar, a mým úkolem je vytvořit z ní takovou digitální sochu v počítači,“ vysvětluje Štěpán Jirka.

První výsledek, tedy základní tvar a proporce, ukazuje designérovi během několika dní. V dalších měsících se výsledek vylepšuje a finalizuje. „Záleží na projektu a složitosti daného designu, ale u interiérů to může trvat i rok,“ říká Štěpán Jirka, který průběžně přípravu konzultuje s dalšími odborníky.

Do celého procesu je zapojeno velké množství lidí, ať už designér, který má projekt na starost, nadřízený šéfdesignér zodpovídající za směřování značky, či módní návrhářky, které určují, jaké materiály a barvy se mají použít. Nesmí pochopitelně chybět ani konstruktéři, kteří mají na starost technickou stránku.

Co přesně jej v Mercedesu čeká, v tuto chvíli přesně neví. Ví však, že se bude jednat o „advanced design“, který se snaží být o nějakých 10 až 20 let napřed.

Zatímco běžná designová studia se zabývají návrhy vozů, které se mohou na silnici objevit kolem roku 2020, tento obor se snaží nahlížet dál. Snaží se předvídat, jaké budou trendy a technologie.

Designér využívá dva počítačové programy

Automobilka Mercedes oslovila Štěpána Jirku sama, především kvůli tomu, co dělá ve svém volném čase. Věnuje se totiž programování, pomocí něhož vytváří různé nástroje pro modeláře. Ty dává ostatním k dispozici zdarma na svém webu.

„Začali si toho všímat i lidé v automobilovém průmyslu. Mercedes byl jednou z firem, kterým se to, co dělám, líbilo,“ svěřuje se digitální designér.

Pracuje ve dvou designérských programech - Autodesk Alias a Autodesk Maya, každý má jiné přednosti a každý slouží trochu něčemu jinému. Štěpán Jirka se však snaží vytvořit nástroje, které by umožnily využít předností obou programů. Kromě toho, že je výsledek hotový rychleji, je čistější a přesnější.

„Když budu mluvit konkrétně, vytvořil jsem třeba nástroj, který modeluje švy a stehy na autosedadlech. Kolegovi pomocí běžného programu trvá dokončit jedno sedadlo za dvě hodiny, já jsem schopen to udělat do dvou minut. Tenhle příklad je ale extrémní, většinou úspora tak velká nebývá,“ říká Jirka, který už má v hlavě další možná vylepšení.

BMW Vision Next 100 (9. března 2016)