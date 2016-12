Školky v Plzni se rozrůstají, od roku 2020 budou muset brát dvouleté děti

Za pár měsíců se v Plzni-Liticích otevře nová přístavba 56. mateřské školy, která tak bude moci přijmout o dvacet dětí více. Ředitelka Iveta Bohmannová se netají tím, že jedním z důvodů je i fakt, že od roku 2020 bude povinné přijmout i dvouleté děti.

Kolik míst bude v roce 2020 ve školkách skutečně potřeba? To se podle vedoucí odboru školství plzeňského magistrátu Dagmar Škubalové dá dnes těžko odhadovat.

„Je to skutečně předčasné. Pokud mluvíme o dvouletých dětech, ty se ještě ani nenarodily. Současný trend je ale pokles v počtu narozených dětí,“ konstatuje Škubalová.

Přístavba v Liticích je podle ní zřejmě tou první, která na novou povinnost reaguje. „Kapacita dostatečná nebyla, nicméně jsme brali v úvahu i to, že bude třeba přijímat i děti dvouleté,“ vysvětluje ředitelka Iveta Bohmannová. O tomto kroku se uvažovalo již delší dobu, až letos v květnu byl projekt schválen.

Výstavba nového pavilonu může uškodit unikátní zahradě

Maximální počet dětí v litické školce i v její pobočce ve Lhotě bude po kolaudaci 148. Kromě jedné třídy najdou ve zděné bezbariérové přístavbě zázemí i kuchyně a ředitelna.

Podle Škubalové ovšem k masivnímu rozšiřování kapacit plzeňských školek v příštích letech zřejmě nedojde. „Nicméně je to v gesci samotných obvodů, my se dozvíme až o rozšíření kapacit,“ upozorňuje Škubalová. Očekává však, že to obvody vyřeší například tím, že uvolněné bytové prostory předělají na nové třídy.

Největší plzeňský obvod, třetí, plánuje podle své místostarostky Jaroslavy Maříkové také jeden nový pavilon, a to u 55. školky v Mandlově ulici.

„Celkově v současné době zájem rodičů pokrýt dovedeme, ale od roku 2020 bude platit povinnost přijmout i dvouleté děti. To už problém bude,“ vysvětluje Maříková.

Volba na tuto mateřinku padla kvůli tomu, že právě na Borech je velké množství dětí a zájem o školky je obrovský. Obvod argumentuje také tím, že školka má velikou zahradu, což má stavbu usnadnit.

To je však zároveň důvodem nelibých reakcí: Trnkova kouzelná zahrada, která k mateřince patří, je totiž jedna z těch mimořádně zdařilých. Petice, která se proti stavbě ohrazuje, čítá na stovku podpisů.

„Zahrada je perfektně udělaná. Navíc v místě, kde by se mělo přistavovat, stojí vzrostlé stromy,“ vysvětluje jedna ze signatářek petice - Jindřiška Záraz.

Kromě hlediska ekologického a estetického si není jistá ani potřebností nového pavilonu. „Ročník 2010 byl jeden z nejsilnějších, ty další už jsou výrazně slabší. Dcera se do školky dostala už bez problémů,“ upozorňuje Jindřiška Záraz, podle níž se může stát, že nová místa možná vůbec nebudou třeba.

Jaroslava Maříková ujišťuje, že se obvod snažil ve spolupráci s projektantem najít vhodné řešení. „Usilovali jsme o co nejšetrnější umístění pavilonu. Je ale pravda, že se budou muset tři nebo čtyři vzrostlé stromy porazit,“ připouští Maříková.

Ujišťuje, že stromy se vysadí nové. A především že charakteristické rysy, jimiž jsou dřevěné prvky inspirované Trnkovou Zahradou, na místě zůstanou.

Rozhodovat budou zastupitelé

O investici musí ještě rozhodnout zastupitelstvo. Pokud ji schválí, začne se stavět už příští rok. Dvoupodlažní kontejner by zvýšil počet míst o 48, tedy zhruba o třetinu.

Ředitelka školky Jitka Matějovicová se k plánu příliš vyjadřovat nechce. Pohnutky zřizovatele do jisté míry chápe, nicméně opatrně přiznává, že ji mrzí, že kvůli tomu mateřinka přijde o kus zahrady.

Co se týče dalších plzeňských obvodů, Slovany zatím výstavbu nechystají. Do takzvaného „Místního akčního plánu“ zpracovaného městem však obvod dal návrh na výstavbu nové školky v roce 2019 s kapacitou 75 dětí, a to na zahradě 37. MŠ v Barvínkově ulici.

„Pokud je výstavba školky v místním akčním plánu, je šance v budoucnu na ni požádat o dotaci,“ vysvětluje starosta obvodu Lumír Aschenbrenner s tím, že potřebu výstavby ukáží až příští roky.

Měnit se totiž budou i podmínky přijímání dětí do školek. „V roce 2018 bude situace přehlednější a ukáže se, zdali výstavba nové mateřské školky bude nutná, či nikoliv. V současné době je v Plzni již kolem stovky volných míst. U nás zatím volná místa nejsou,“ připouští Aschenbrenner.