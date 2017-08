Soudy musí otevřít případ muže, který zabil dívku při honičce s policií

Krajský soud v Plzni se musí znovu zabývat případem Jiřího Manycha, který 28. prosince 2013 ujel bez zaplacení z čerpací stanice v Plzeňské části Křimice. Když jej chtěli zastavit policisté, ujížděl jim. Na silnici mezi Plzní a Vejprnicemi naboural do protijedoucího auta. Jeho čtyřiadvacetiletá přítelkyně Veronika na místě zemřela, zranění byli i lidé v protijedoucím autě.

Manycha plzeňští soudci poslali za tragickou bouračku na 5,5 roku do vězení, bylo to jeho 26. odsouzení. Jenže tenhle verdikt už neplatí po rozhodnutí Nejvyššího soudu, který se zabýval Manychovým dovoláním proti odsouzení. Podle soudců je prý nutné detailněji zkoumat, jaký podíl na nehodě měl řidič, který vyjel z vedlejší silnice a pravděpodobně nedal Manychovi přednost.

Další otevřenou otázkou je podle Nejvyššího soudu to, zda by se havárii dalo předejít, pokud by Manych reagoval brzděním, a nikoliv přejetím do levého pruhu.

„Smyk jsem dostal, asi když jsem se vyhýbal nějaké překážce. Ujížděl jsem, protože se Veronika bála, že mě zase zavřou. Plakala. V autě asi zrovna hledala mobil,“ řekl při prvním výslechu před soudem v roce 2014 Manych.

Podle soudního znalce, který se snažil zjistit, co se na silnici stalo těsně před nárazem, zhruba 120 až 150 metrů před felicií vyjelo z vedlejší silnice osobní auto. Po chvíli uhnulo na autobusovou zastávku.

„Kdyby obžalovaný brzdil, zařadil by se za něj. On nebrzdil, rozhodl se ho předjet. Felicie tak se dostala do smyku, když se snažil kvůli protijedoucímu autu vrátit do svého pruhu,“ uvedl znalec Jiří Pech.

Poté auto řízené Manychem narazilo do protijedoucího peugeotu, v něm byli zranění dva lidé.

Neměli peníze na zaplacení, proto po natankování ujeli

„Sice trváme na tom, že řidič druhého vozu nedal přednost při vjíždění na hlavní vozu obžalovaného. Ale obžalovaný mohl zbrzdit své vozidlo z asi 93 na 34 kilometrů v hodině a střetu zabránit. Protože ale ujížděl před policejními vozy, nebrzdil. Akceptujeme názor nejvyššího soudu, že se obžalovaný dopustil hrubého porušení předpisů,“ uvedl před rokem soudce Eduard Wipplinger, když podruhé rozhodovali o odvolání obžalovaného proti rozsudku.

Manych u soudů tvrdil, že se s přítelkyní už předem rozhodli natankovat a ujet bez zaplacení. Proto ještě před vjezdem na čerpací stanici z auta sundali registrační značky. Prý jen chtěli dojet domů do jižních Čech, ale protože nakoupili příbuzným ze Stříbra vánoční dárky, už jim nezbyly peníze na naftu.

„Žádala jsem slečnu, která tankovala, aby přestala a šla zaplatit. Nereagovala. Pak nasedla zadními dveřmi a auto se rozjelo,“ popsala událost čerpadlářka. Ujíždějící auto nejprve sledoval taxikář, který po mobilu naváděl policisty.

Nejvyšší soud rozsudek v téhle kauze zrušil už podruhé. Poprvé to bylo na podnět nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana.

Nejnovější rozhodnutí Nejvyššího soud ale neznamená, že se Manych, který ani v době bouračky neměl řidičák a navíc řídil se zbytky drogy v těle, dostane na svobodu. Soudci ho rovnou vzali do vazby.