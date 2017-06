Zákazník poškodil balení párků, v obchodě na něj vytáhli mačetu

Incident se stal v jedné z prodejen smíšeného zboží v Plzni-Borech v neděli kolem půl desáté večer.

„V té době si majitel obchodu povšiml zákazníka, který údajně poničil jedno balení párků v prodejní ceně 20 korun tím, že nechtěně porušil plastový obal,“ popsala policejní mluvčí Hana Štefflová.

Zákazník znehodnocené potraviny vrátil do regálu a škodu uhradit odmítl. Od provozovatele obchodu za to dostal bez varování pěstí do obličeje.

Následovala slovní šarvátka, během které se oba muži přesunuli před prodejnu. Zákazník v té době držel v ruce půllitr, kterým udeřil majitele obchodu do hlavy.

„Pak oba muži opět vešli do prodejny, kde prodavačka, která všemu přihlížela, vytáhla mačetu a začali jí tlouct zákazníka po zádech. Pravděpodobně aby definitivně zahnal klienta na útěk, vytáhl majitel obchodu z pod pultu plynovou pistoli, natáhl ji a zamířil,“ uvedla Štefflová s tím, že zákazník už byl na útěku.

Rvačka se obešla bez zranění, policie případ nadále vyšetřuje.