Ze zámečku, kde odpočívali i prezidenti, bude centrum Brd se skanzenem

Stavba připomínající zámeček začala v lesích za Strašicemi růst v roce 1888. Byl to nápad hraběte Jeronýma Colloredo Mansfelda, kterému jeho konečnou romantickou podobu vtiskl architekt Camillo Sitte. Když vláda zřídila v roce 1926 Vojenský újezd Brdy, zámeček se stal oblíbeným místem pro odpočinek armádních velitelů i vrcholných politiků. Ve 30. letech minulého století tu nabírali síly i prezidenti Tomáš Garrique Masaryk a Edvard Beneš. Za války si zámeček oblíbili i nacisté. Ale pro polního maršála Walthera von Brauchitsch, se stal vězením. Bylo to kvůli operaci Barbarossa, tedy invazi německých vojsk do Sovětského svazu v roce 1941. Maršála postihla srdeční příhoda a Adolf Hitler v něm viděl viníka neúspěchu v bojích o Moskvu. S touto nálepkou musel Brauchitsch nastoupit do domácího vězení v zámečku Tři trubky. Jenže vášnivý nimrod jej proměnil na myslivecko-společenské centrum pro okupační síly. Zdejší jeleni se i ve válečné době dočkali velkorysého přikrmování, při lovech pak byli vítanou kořistí střelců. Maršál byl na zámečku až do konce války. O tři roky později zemřel v nemocnici v Hamburku. Po válce zůstaly Tři trubky armádě.