Oprava mimořádně cenné Semlerovy rezidence od Loose může pokračovat

„Byli jsme úspěšní v integrovaném regionálním operačním programu a získali jsme investiční dotaci ve výši 30 milionů korun,“ konstatuje Roman Musil, ředitel Západočeské galerie v Plzni, která objekt na adrese Klatovská 110 spravuje.

První část Semlerovy rezidence se veřejnosti otevřela na podzim 2015, přístupná je zatím přízemní část objektu s velkým společenským sálem, kuchyní, jídelnou, knihovnou a zázemím bytu. Díky dotaci se může nyní pokračovat v další rekonstrukci těchto prostor i horních částí Semlerova bytu.

Unikátnost interiéru tkví v tom, že jako jediný v celém regionu využívá takzvaného raumplanu. Jednotlivé místnosti mají různou výšku a odlišné proporce, mezi sebou jsou propojeny třeba jen několika schodišťovými stupni.

„Je to takový obrovský mezonet s plochou asi 350 čtverečních metrů,“ přibližuje Musil s tím, že se jedná o jediný Loosův interiér ve správě krajské instituce.

Stavební a restaurátorské práce mají uvést byt do původní podoby, počítá se také s tím, že by se v místě vybudovalo návštěvnické centrum i zázemí badatelského centra pro výzkum architektury 19. a 20. století.

Podle Musila by tu měly vzniknout také vzdělávací prostory pro školní skupiny a rodiče s dětmi. „Součástí by měl být i menší sál, vhodný pro výstavy vzniklé v badatelském centru. To považujeme za velmi důležité,“ říká Roman Musil.

Po této dvouleté fázi by se mělo pokračovat s rekonstrukcí zbytku domu. Ve správě galerie není totiž jen byt Oskara Semlera, ale celá budova.

„V druhém křídle by mělo vzniknout šest nájemních bytů, z jejichž pronájmů bude hrazena část provozních nákladů budovy. Naplánovaná je tu také kavárna pro návštěvníky,“ popisuje budoucí plány Musil.

Takový objekt podle něj optimálně zapadne do turistického konceptu města Plzně. „Plzeň se z hlediska počtu a kvality Loosových interiérů může sebevědomě srovnávat s Vídní. Věříme, že právě Semlerova rezidence dokáže přitáhnout pozornost českých i zahraničních turistů,“ říká Roman Musil.

Projektová dokumentace na další rekonstrukci Semlerovy rezidence už je připravená, nyní se bude vybírat stavební firma. Ukončení této etapy rekonstrukce se plánuje v polovině roku 2019.

Semlerova rezidence je do značné míry inspirovaná Müllerovou vilou v Praze - postavenou v roce 1930. Bytový dům na Klatovské 110 byl dokončen v roce 1923, rezidence pro rodinu Semlerových však začala vznikat výrazně později. Hotová byla v roce 1934. Vznikla podle ideového plánu Adolfa Loose, který po jeho smrti rozpracoval Heinrich Kulka.

Rekonstrukce rezidence začala v roce 2013, dosud se do přípravných a stavebních prací investovalo 16,6 milionů korun.

Semlerova rezidence v domě na Klatovské třídě 110 v Plzni (29. 10. 2015)