VIDEO: Při pádech střemhlav i souboji stařičkých letadel lidé tajili dech

Milovníky letadel neodradilo ani chladné počasí nebo občasné poryvy studeného větru. „Posledních 10 let jsem nevynechal ani jednou. To, co piloti předvádějí, je neuvěřitelné. To i na zimu zapomenete,“ řekl divák Tomáš Cílek.

V Plasích je tradicí, že letový program zahajují přelety stíhaček Gripen nad letištěm. Pak se na letišti i nebi nad ním prohánějí historické i moderní stroje.

„Protože je to 15. Den ve vzduchu, rozhodli jsme se ho udělat jako výběr toho nejlepšího, co mohli diváci v minulosti vidět,“ vysvětlil jeden z hlavních organizátorů akce Jiří Pěč.

Obecenstvo obdivovalo pyrotechnické efekty na zemi i ve vzduchu při bojové ukázce z první světové války skupiny Pterodactyl Flight, která při vzdušných soubojích německých a spojeneckých letounů vrátila plaské letiště zpět o jedno století.

Zajímavostí je, že všechny letadla jsou ve srovnání s originály o čtvrtinu zmenšené a nejdéle ze všech čtyř letounů zůstává ve vzduchu ten pilotovaný osmašedesátiletou Radkou Máchovou, mnohaletou vedoucí letky akrobatické čtyřky The Flying Bulls. Ta program uzavírá synchronizovanou akrobacií, při které dva letouny vytvoří kouřové srdce a třetí je probodne pomyslným kouřovým šípem.

Bouřlivých ovací se dočkali oba akrobatičtí piloti světové extratřídy. Nejprve všechny navnadil svým uměním s akrobatickým speciálem Petr Kopfstein. Lídr světové série Red Bull Air Race Martin Šonka show ještě povýšil, při provádění akrobatických figur prostřednictvím vysílačky vše komentoval přímo z kokpitu svého stroje v oblacích, po areálu z letiště se vše rozléhalo z reproduktorů.

Stejný program piloti předvedou i v neděli. Není výjimkou, že na letiště v Plasích při Dnech ve vzduchu přijde za víkend i 50 tisíc diváků.