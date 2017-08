Podhůří Šumavy postihla kůrovcová kalamita, padne přes sto tisíc stromů

„Největší výskyty jsou na Domažlicku, Horažďovicku a Klatovsku. Souvisí to s hydrologickou situací v Plzeňském kraji, s dlouhodobým nedostatkem srážek a půdní vláhy v těchto nižších polohách jihozápadních Čech,“ vysvětlila Eva Jouklová z Lesů ČR.

Plzeňský kraj už dokonce situaci od Horažďovicka po Domažlicko označuje jako kalamitu.

„Ani na ostatním území Plzeňského kraje nelze výskyt kůrovce podceňovat. Je nutné, aby všichni vlastníci lesů vyvinuli maximální úsilí k omezení šíření škůdce,“ vydali upozornění pracovníci Odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Martin Čáň z horažďovického odboru životního prostředí potvrdil, že výskyt kůrovce je v lesích patřících pod Horažďovice vyšší, než bývalo obvyklé.

„V současné době situaci mapujeme, označujeme stromy. Stále nacházíme nová a nová napadená místa. Zatím jsou malá ohniska rozprostřena po celé rozloze našich lesů,“ uvedl Martin Čáň.

Nejvíce by teď pomohlo ochlazení a vydatný déšť, které by zpomalily vývoj generace kůrovce. Napadené dřevo musí z lesů zmizet co nejrychleji, nejpozději do konce března příštího roku.

Jaromír Mára z Městského úřadu v Klatovech ve čtvrtek kontroloval lesy nad částí regionu z letadla. „Zasažení kůrovcem není stejnoměrné, ale je v podstatě ve všech oblastech, nad kterými se uskutečnil monitorovací let. Bezprostředně kolem Klatov to až tak hrozné není, ale množství ohnisek je kolem Hnačova, Zavlekova, směrem na Horažďovicko. Ve srovnání s předchozími lety je ale situace zásadně horší,“ uvedl Mára.

Podle něj není příliš míst, kde by bylo na jednom místě napadeno třeba dvacet stromů. Spíše to jsou dva tři a o kus dál opět podobně malá skupinka.

Na území, v němž je obcí s rozšířenou působností město Klatovy, byly k poslednímu červencovému dni evidovány tisíce stromů napadených kůrovcem. V přepočtu to bylo asi čtrnáct tisíc metrů kubických dřevní hmoty, necelých osm tisíc zůstávalo v lesích.

Odborníci upozorňují, že v kraji není tolik dřevorubců a techniky, aby napadené stromy rychle zmizely z lesů.

„Vzhledem k rozsáhlé kůrovcové kalamitě v Bavorsku a následkům větrné smršti v Polsku je nyní v Česku s odbytem dřeva problém. Místní pily veškeré české a moravské dříví nepojmou a v Bavorsku i Polsku zpracovávají přednostně své vlastní. Problém řeší všichni vlastníci lesů,“ uvedla Jouklová.

Dodala, že jen v Plzeňském kraji porazí Lesy ČR kvůli kůrovci asi 130 tisíc stromů.

Kůrovec se objevuje i v plzeňských městských lesích. Tam je ale množství napadených stromů v normálu.