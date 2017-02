Plně placené funkce se vzdal jen jediný člen plzeňské krajské koalice

Vykonávání dvou uvolněných funkcí krajským zastupitelům zapovídá etický kodex, jeho dodržování je ovšem dobrovolné.

Do více takzvaných uvolněných funkcí (na plný úvazek) se na úrovni krajské samosprávy dostali starosta Spáleného Poříčí Pavel Čížek (Starostové a Patrioti), který se stal náměstkem hejtmana, poslanec Vladislav Vilímec (ODS), když získal post předsedy investičního výboru, a starosta Vochova Bohuslav Ebermann (Občané a patrioti) obsazením funkce šéfa výboru pro veřejné zakázky.

Hlavní rozdíly mezi uvolněnými a neuvolněnými funkcemi jsou v jejich finančním ohodnocení a míře předpokládaného pracovního nasazení.

Například uvolněný předseda výboru zastupitelstva kraje má zhruba 59 tisíc korun, což je o zhruba 50 víc, než má neuvolněný předseda. Měl by se ale také své práci věnovat naplno.

Uvolněné funkce jsou někdy odměnou pro zasloužilé politiky

Zatím pouze Pavel Čížek řešil situaci tím, že se vzdal uvolněné funkce ve vedení obce a je neuvolněným starostou. „Udělal jsem to rychle, už jsem pouze neuvolněný starosta Spáleného Poříčí,“ prohlásil.

Čížek si nemyslí, že by mohl práci náměstka hejtmana a zároveň starosty vykonávat souběžně naplno.

„S pozicí náměstka hejtmana pro dopravu to podle mého názoru rozhodně není možné skloubit. Obecně si myslím, že dvě zaměstnání na plný úvazek se zvládat nedají,“ sdělil Čížek.

Poslanec Vladislav Vilímec si po krajských volbách přibral uvolněnou pozici předsedy investičního výboru. Navíc je ještě uvolněným zástupcem starosty ve Kdyni. Před časem tvrdil, že bude přemýšlet, že by funkci ve vedení obce vykonával pouze jako neuvolněnou. Ještě se ale nedokázal rozhodnout. „Uvažuji o tom,“ tvrdí Vladislav Vilímec.

Zároveň si myslí, že mu tři uvolněné funkce najednou nedělají problém. „Zatím to zvládám. Kdybych to nezvládal, tak to nemůžu dělat,“ konstatoval.

Předseda výboru pro veřejné zakázky Bohuslav Ebermann si své dvě uvolněné funkce také dál drží. Připouští nicméně, že bude následovat příkladu Pavla Čížka. „S největší pravděpodobností to bude i můj případ,“ tvrdí Ebermann.

Uvedl, že ještě nemá jasno, zda je možné dvě uvolněné funkce zastávat bez potíží. „Zatím na to nemám žádný vyhraněný názor, protože jsem sotva začal,“ konstatoval Ebermann.

Rozhodování o tom, která funkce v rámci samosprávy bude uvolněná a která ne, je v pravomoci zvolených zastupitelů. Strany, které se dohodnou na vytvoření koalice, plně placené posty zpravidla přidělují svým zástupcům.

V případě postů uvolněných předsedů výborů se jimi leckdy kompenzuje obsazení křesel ve vedení obce nebo kraje, aby koaliční strany neměly pocit, že bylo rozdělení postů nespravedlivé.

Často se proto stává, že uvolněné funkce jsou vytvářeny do značné míry účelově a mění se podle potřeby. V některých případech uvolněné funkce představují dokonce jakési „odměny pro zasloužilé politiky“.