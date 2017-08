I vynálezce Křižík dělal klukoviny, s Klostermannem chodil tajně kouřit

Nebýt obětavosti jeho maminky, slavný vynálezce a průmyslník František Křižík by zřejmě nikdy nedosáhl svého věhlasu. Právě ona rozhodla, že se Františkovi dostane patřičného vzdělání.

„Bylo mezi nimi silné citové pouto. Však i do Prahy, kde František studoval, mu dvakrát do měsíce nosila jídlo na přilepšenou. Že chodila z Plánice pěšky netřeba zmiňovat. A to jí bylo téměř 60 let,“ konstatuje Ivan Rubáš ze Spolku přátel historie Klatovy.

On a jeho kolegové se osobností autora světelné fontány nebo vylepšené obloukové lampy zabývají.

Malý František vychodil obecnou školu v Plánici, potom přešel do Klatov na hlavní německou reálku a od dvanácti let studoval v Praze na české reálné škole. „Bydlel v Lázeňské ulici na Malé Straně,“ poznamenal Rubáš. Ten se s kolegy zasadil o to, aby dům, kde Křižík krátce žil, letos ozdobila pamětní deska.



Když už byl plánický rodák úspěšným podnikatelem a vynálezcem, rád na školní léta v Klatovech vzpomínal, zejména na přátelství se spisovatelem Karlem Klostermannem.

Jak sám Křižík ve svých pamětech uvádí, společně provedli nejednu klukovinu. „V Klatovech byli dragouni. Obdivoval jsem jejich viržínko za čepicí. Podařilo se mi jako primánu dvě koupit a za městem v samotě luk a polí je poprvé vychutnat, a také odpykat. Byl to strastiplný den,“ popsal neradostný zážitek. Ani on ani Klostermann nevěděli, jak se takové viržínko správně kouří. Poté, co do sebe vdechli pár šluků, udělalo se jim pořádně zle.

Ani přes tuto zkušenost ale vynálezce na viržínka nezanevřel. Naopak, až téměř do konce života byl náruživým kuřákem.

Podobně jako dětství na Klatovsku ovlivnil jeho život i pobyt v Plzni. Otevřel si zde dílnu, kde spoustu času věnoval vylepšení elektrické obloukové lampy. Ludvík Piette, majitel plzeňské papírny, je od něj koupil pro celý svůj provoz a stal se jeho sponzorem.

Křižíkem upravené obloukové lampy se do dnešních dnů dochovaly pouze dvě. Jedna se nachází v Západočeském muzeu v Plzni, druhá pak v Křižíkově rodném domě v Plánici, který dnes funguje jako vynálezcovo muzeum. Slavného rodáka si lidé v obci připomenou v Den české státnosti 28. září.