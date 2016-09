Strážovská krajkářská škola slaví 120 let, příští rok vznikne muzeum

8:15 , aktualizováno 8:15

Městečko Strážov na Klatovsku proslavily krajky, jejichž tradice sahá až do 18. století a právě letos slaví 120 let od založení tamní krajkářská škola. V příštím roce by mohlo v městečku vzniknout muzeum.