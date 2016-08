Lidem z kraje se otevírá další šance, jak získat dotaci na vytápění

Žádost bude úřad přijímat prostřednictvím elektronického systému eDotace. Ještě před tím úřad uspořádá sérii seminářů, kde budou moci zájemci získat k poskytování dotací podrobné informace.

V prvním kole takzvaných kotlíkových dotací, které se uskutečnilo na začátku letošního roku, uspělo v Plzeňském kraji 1 309 žadatelů. Ti si rozdělili 149 milionů korun.



„Cílem dotačního programu je snížit emise z lokálního vytápění domácností. Finanční alokace pro tuto výzvu je celkem 73 milionů korun,“ řekl radní pro oblast životního prostředí Václav Štekl. Ten zdůraznil, že podpora je určena fyzickým osobám na výměnu stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním.



Vedoucí odboru životního prostředí krajského úřadu Martin Plíhal uvedl, že největší zájem měli lidé o dotace na nákup tepelných čerpadel. Nové žádosti se budou přijímat od 19. září, 8:00 hodin do 16. prosince, 14:00 hodin, nebo do vyčerpání 73 milionů. Do konce ledna 2017 pak bude otevřený takzvaný Zásobník, kde se budou shromažďovat žádosti pro případ vyřazení přijatých žádostí.



O přidělení dotací bude rozhodovat vedení kraje začátkem příštího roku. „Myslím, že první žádosti půjdou ke schválení na lednovém zasedání krajské rady a pak se postupně budou vyřizovat další. Do konce března by mohlo být o všech žádostech rozhodnuto,“ sdělil Plíhal.

Úspěšní zájemci pak dostanou od úřadu smlouvu na poskytnutí dotace. Ta bude proplacena do 45 dnů. Detailní informace k podávání a vyřizování žádostí jsou uvedeny na webu www.plzensky-kraj.cz.