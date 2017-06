Dokumenty mám v pořádku, brání se prodejce zabavených mercedesů pro děti

Jakub Kolář ze společnosti RC Modely po zprávě o postupu České obchodní inspekce (čtete zde) sám kontaktoval MF DNES a předložil prohlášení o shodě k autíčkům i několik fotokopií stránek psaných anglicky, podle nichž zástupci automobilky vlastnící značku Mercedes-Benz zmocnili v roce 2014 čínskou firmu k výrobě elektrovozítek s logem této luxusní německé automobilky.

Inspektoři ale odmítají potvrdit, zda je Kolář skutečně tím podnikatelem, v jehož obchodech vozítka zajistili.



„Auta i potvrzení mám od autorizovaného dovozce zboží do České republiky. Jeho logo je i přímo na obalech, v továrně je to vyráběné přímo pro ně. Velkoobchodní firma, která v České republice dodává zboží i do velkých obchodních řetězců, dodala k autům všechna prohlášení i certifikáty pravosti,“ vysvětlil Jakub Kolář.

Obchodník řekl, že příslušné dokumenty poskytl i České obchodní inspekci (ČOI).

„Tím jsem to považoval za vyřešené. V dubnu nám přišlo do datové schránky, že nám může být uložena sankce a zahájeno správní řízení. Nikdo nám dosud neřekl, jaká opatření budou přijata, co bude s autíčky. Nikdo s námi nekomunikuje. Mám pocit, že ČOI je zaměřená jen jedním směrem, námi předkládané dokumenty neakceptuje,“ prohlásil Kolář.

Kontrolní šetření stále pokračuje

Šéf ČOI pro Plzeňský a Karlovarský kraj Jan Řezáč řekl, že v případu ještě neukončili kontrolní šetření.

„V tomto týdnu nám dorazily poslední potřebné dokumenty. Dokud nemáme vše pohromadě, není možné ani zahájit správní řízení,“ uvedl Řezáč.

Podle inspektorů i posudky přímo od výrobce mercedesů hovoří o tom, že inspektoři zajistili falza. Mercedes prý k jejich výrobě nedal souhlas. „Jako s falzy s nimi bude naloženo. Čeká je likvidace,“ zopakoval šéf inspektorů.

Prodejce Kolář uvedl, že nejen mercedesy, ale i zmenšená elektroautíčka s logy jiných světových automobilek se v České republice prodávají už několik let.

„Kdybychom je objednávali přímo někde v továrně v Číně, byli bychom mnohem ostražitější. Vyžádali bychom si přímo od nich potvrzení a asi bychom vše konzultovali i s firmou Mercedes-Benz, abychom měli stoprocentní jistotu. Ale vždyť my zboží odebíráme od velké renomované firmy. Vycházíme z toho, že je vše v pořádku. My teď prodávat vozítka nesmíme, ale ostatní firmy v republice je prodávají dál,“ stěžuje si Kolář.

Elektrovozítka pro děti s logy značek Mercedes-Benz, Audi, BMW, Ford nebo Porsche aktuálně nabízejí i desítky internetových obchodů.