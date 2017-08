Žena bránila otci vídat syna. Je obžalovaná z napadení pracovnice soudu

„Zezadu přistoupila k soudní vykonavatelce, která v té době nesla v náruči z bytu nezletilého chlapce. Toho se jí snažil vzít chlapcův děd. Obžalovaná v úmyslu zabránit výkonu rozhodnutí vykonavatelku fyzicky napadla. Zezadu ji uchopila za vlasy v týlu a silou s nimi trhla. Vykonavatelka zavrávorala a byla nucena pustit nezletilého, kterého v tu dobu držel i jeho děd,“ popsal státní zástupce Jan Hrubý.

Chlapci v té době bylo šest let. Obžalovaná připustila, že otci syna v minulosti nedávala tak, jak soud nařídil.

„Jsem si toho vědoma. Ale jsem hlavně máma, která ho chrání. Doufala jsem, že jednou všichni pochopí, že jsem jen bránila syna,“ prohlásila žena.

Naznačila, že měla podezření o zneužívání syna. Tvrdila, že se po jednom z návratů od něj chlapec svěřil babičce, co s ním prý otec dělal ve sprše, a že o tom mluvil i ve školce.

„Nedovedu si to představit, je to jeho otec. Ale tohle jsou věci, které si dítě ve čtyřech nebo pěti letech nevymyslí. Řešila to i policie, radili mi, že musí být okamžitě přerušený jejich styk. Dávala jsem žádost na předběžné opatření, soud mi nevyhověl. Řešila to i policie, ale nakonec vše odložila,“ uvedla obžalovaná.

Měla v ruce chomáč vlasů, vypověděl policista

Na napadení vykonavatelky z konce roku 2015 si podle svých slov nepamatuje. Vykonavatelka podle ní vynášela dítě z bytu a syn se vrhl na dědu. Chytil ho kolem krku.

„Chtěla jsem synovi pomoct, ale buď jsem se bouchla do hlavy, nebo mě srazil policista,“ řekla žena, která se u soudu několikrát rozplakala.

Soud zatím vyslechl jednoho z policistů, kteří asistovali u odebírání dítěte. Samotné napadení vykonavatelky neviděl, protože když odnášela dítě, šel před ní.

„Uslyšel jsem výkřik. Otočil jsem se. Paní obžalovaná měla v ruce chomáč vlasů,“ prohlásil.

Otce dítěte, který má nyní chlapce ve své péči, a další svědky, bude soud teprve vyslýchat. Otec dítěte mimo jiné požaduje po ženě půl milionu za nemajetkovou újmu.

Výslech obžalované musel soudce přerušit. A to poté, co advokát jejího exmanžela sdělil, že její otec byl před dvěma měsíci odsouzen k nepodmíněnému trestu za pokus o vraždu jeho klienta.

„Cože?“ byla ženina poslední slova, než se rozbrečela. Před tím připustila, že jen něco zaslechla o incidentu mezi oběma muži.