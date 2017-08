Gang trénoval desítky hodin, pak z kamionů nakradl zboží za 57 milionů

Gang vykrádal kamiony rok a půl. Jeho hlavou byl sedmatřicetiletý muž pocházející ze zemí bývalého Sovětského svazu. Jak zjistili kriminalisté, členové bandy nebyli žádní troškaři. Než se vydali do první ostré akce, desítky hodin trénovali, jak ukrást náklad z kamionu nenápadně a zároveň rychle.

Policisté se o jejich řádění dozvěděli loni v dubnu. Na parkovišti ve Svaté Kateřině na Tachovsku ukradli z kamionu náklad počítačů za 5,5 milionu korun. Tachovští policisté při pátrání po pachatelích zjistili, že se neomezují jen na Českou republiku.

„V noci na 4. srpna loňského roku se v Belgii vloupali do kamionu, ze kterého odvezli pět palet s drogistickým zbožím. Především tam byly parfémy. Škoda je v tomto případě vyčíslena na 31,5 milionu korun,“ uvedla policejní mluvčí Markéta Fialová.

V červnu loňského roku na odpočívadle Střechov na dálnici D1 z kamionu odvezli kávovary asi za 400 tisíc korun. Policisté pak zjistili, že už v prosinci 2015 tahle parta vykradla na oploceném parkovišti ve Svaté Kateřině kamion převážející tabák a cigarety. Škoda tehdy přesáhla 14 milionů korun.

Kořist překládali do svého kamionu otvorem v podlaze

Podle pátračů jezdili pachatelé na akce luxusními mercedesy, mezi sebou se domlouvali vysílačkami a aby při vykrádání byli nenápadní, jeden z nich jezdil se speciálně upraveným kamionem. Přesně věděli, který kamion chtějí vykrást, protože jej většinou sledovali už od místa nakládky.

„Když řidič kamionu zajel na parkoviště k povinnému odpočinku a bylo zřejmé, že spí, začala práce skupiny. Její členové měli přesně rozdělené úkoly. Někdo hlídal pohyb osob, někdo držel dveře kamionu, jiný překládal zboží. Skupina používala speciálně upravený starý kamion, v jehož návěsu byla zvedací podlaha. Ten postavili za kamion, do kterého se vloupali. Zboží do svého kamionu nakládali otvorem v podlaze, aby se po samotném parkovišti pohybovali co nejméně a nebyli nápadní,“ uvedla policejní mluvčí.

Když zloději odjeli s lupem, další z party vykradený kamion zaplomboval, aby se na krádež přišlo co nejpozději.

Kořist pachatelé okamžitě odváželi do svých skladů a rozprodávali ji.

Podle informovaného zdroje se na vykrádání kamionů podílelo více pachatelů, než čtyři dosud obvinění cizinci ze zemí východní Evropy. Někteří byli v České republice jen po dobu páchání trestné činnosti a pak zase odjeli, naznačili policisté.

Obviněným hrozí za krádeže až desetileté tresty. Muž označovaný za šéfa bandy je podezřelý z násilné trestné činnosti i v jiné zemí Evropské unie.