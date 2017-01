Jízdárna Světce by mohla být brzy přístupná stejně jako jiné památky

Do konečné úpravy bývalé knížecí jízdárny plánuje Tachov investovat desítky milionů korun. Chce také, aby byl objekt přístupný turistům stejně jako jiné památky.

„V současné době podáváme žádost do Integrovaného regionálního operačního programu. Ucházet bychom se měli o 80 až 90 milionů korun. Jestli uspějeme, bychom se měli dozvědět do konce roku. Pokud ano, rekonstrukce začne v příštím roce,“ uvedl tachovský starosta Jiří Struček.

V jízdárně by měla vzniknout historická kovárna a expozice bylinkářství. „Bylo by perfektní, kdyby byl objekt otevřený v takovém režimu, jako většinou bývají zámky nebo hrady. Lidé jsou zvyklí na klasický prohlídkový okruh,“ říká kastelán jízdárny Pavel Voltr.

Obě plánované atrakce by se podle něho měly držet historických souvislostí. „Kovárna se v jízdárně v minulosti nacházela. Měla by tam stát tedy její replika. Umístěny by zde měly být originální artefakty spojené s historií řemesla. Zařízení, které sem chystáme umístit, tu kdysi bývalo. A co se bylinkářství týče, to je s historií osady Světce také neoddělitelně spjato,“ vysvětluje Voltr.

Součástí úprav bude také lepší zázemí pro divadelníky, kteří zde vystupují.

Pracovní ruch ale bude možné ve Světcích sledovat už letos. „Chystá se totiž restaurování poloviny východní části výmalby jízdárny. I tady je vše podle původního vzoru. V rámci České republiky nemá podobná historická jízdárna s malířskou výzdobou obdoby,“ dodává Voltr.

Město si od nových expozic slibuje nárůst cestovního ruchu. „Proto samozřejmě tyto úpravy chystáme. A stavba, která je národní kulturní památkou, si v každém případě zaslouží větší pozornost než má. Je ale pravda, že v poslední době už se situace zlepšila,“ konstatuje starosta Struček.

Jeho slova potvrzuje i Pavel Voltr. „O jízdárnu je velký zájem. Lidé se na ni hodně ptají. Často tu také máme větší skupiny turistů, kteří si speciálně prohlídku objednají,“ doplňuje.

Jízdárna ve Světcích, kterou nechal vystavět kníže Alfréd I. Windischgrätz, je svého druhu největší ve Střední Evropě. Předčí ji pouze ta Španělská ve Vídni. Dlouhá léta chátrala. V roce 1999 rozhodlo zastupitelstvo Tachova o její záchraně. Opravy začaly o rok později.