Rodiče vzácného jeřába vyhnal bagr, mládě si nálezce nezodpovědně nechal

Okolnosti toho, jak se ptáče dostalo do lidských rukou, nejsou dosud vyjasněné. Původně prý bylo jako čerstvě vylíhnuté sebráno od rodičů na mokřadu v lese někde u Rozvadova.

„Anonymní nálezce mládě původně na lokalitě nechal, ale to údajně chodilo za bagrem, ztracené a dezorientované, bez rodičů, kteří se kvůli rušivé stavební činnosti na lokalitu nevrátili. Proto ho také nálezce odnesl domů, kde si dohledal, o jaký druh se jedná a jak se o něj má starat,“ popsal šéf Záchranné stanice živočichů v Plzni Karel Makoň.

Podotkl také, že dosud neví, proč se bagrovalo v lokalitě, kde právě teď kriticky ohrožený jeřáb popelavý hnízdí.

Podle Makoně se nálezce malého jeřába dopustil hned několika chyb. Měl totiž hned kontaktovat záchrannou stanici živočichů nebo orgány ochrany přírody. Místo toho si mládě odnesl domů a ozval se až po třech týdnech.

„U jeřábů je známá velice silná vazba jak na rodiče, tak i na toho, kdo jim zasáhne do vývoje. V tomto případě si místo svého druhu vtiskl do paměti člověka, a to je obrovský problém,“ říká Karel Makoň.

Kvůli této fixaci na člověka se uměle odchovaný jeřáb nemůže vrátit do volné přírody a nelze jej použít ani k dalšímu rozmnožování.

„Od samého začátku jedna chyba za druhou. O tom, že bylo mládě nálezcem vlastně zachráněno, nelze ani uvažovat. Celé je to na pokutu, od bagrování až po ‚záchranu‘,“ zlobí se Makoň.

Adopce je u jeřábů popelavých problematická

Přesto se ještě ošetřovatelé pokusí mládě sblížit s jeho druhem. V úterý jej odvezli do zoologické zahrady v Hluboké nad Vltavou, kde letos pár jeřábů vyseděl a vodí dvě mláďata.

„Je to jediná cesta, jak se pokusit mládě vrátit k jeho druhu, aby se využilo alespoň v dalším chovu či nějakém záchranném programu,“ uvedl Makoň.

Podle jeho slov první setkání mláděte s adoptivními rodiči dopadlo dobře, komunikace mezi nimi chovatele příjemně překvapila. Vyhráno ale ještě zdaleka není.

„Adopce u jeřábů popelavých je velice problematická. Jeřábi totiž nejsou úplně tolerantní adoptivní rodiče a byť okamžitě na hlas mláděte reagovali, tak není vyloučeno, že po odstranění pletivového plotu ho z výběhu vyštípou nebo přímo uklovají,“ upozornil Makoň.

Další osud mladého jeřába je nyní plně v rukách zoologů a ošetřovatelů hlubocké zoo.