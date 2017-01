Běžkař našel na Šumavě uříznutou hlavu jelena s parožím

Běžkař, který hlavu jelena nalezl, vyrozuměl mysliveckého hospodáře a ten pak nález oznámil policistům v Nýrsku.

„Bylo zjištěno, že se jedná o hlavu pětiletého jelena evropského s parožím, jeho tělo nebylo nalezeno. Odhadnutá škoda činí třicet tisíc korun,“ sdělila mluvčí klatovské policie Dana Ladmanová.

Hospodářská kriminálka případ vyšetřuje jako podezření z pytláctví.

Podle deníku Právo má honitbu, kde se hlava jelena našla, pronajatou od Lesů ČR společnost Triumfa Energo. Její zástupce se ale k případu nechtěl vyjádřit.

Jednatel Okresního mysliveckého spolku Klatovy Pavel Martin se o nálezu dozvěděl až od novinářů, proto nechtěl příliš spekulovat o tom, kdo a proč hlavu jelena v lese nechal.

Pokud by to byl legální lov, hlava by v lese nezůstala

V obecné rovině uvedl, že pokud by se jednalo o legální lov, hlavu jelena by lovec v lese nenechal a nejspíš by ji ani neztratil. „To mně nepřipadá jako reálné,“ řekl Pavel Martin.

Naopak podotkl, že pytláci odjakživa pytlačí proto, aby získali zvěřinu, což znamená, že ji obvykle prodávají. „Trofej má hodnotu a význam pro lovce, je to vzpomínka na lov, nějak se to hodnotí. Pro pytláka ale trofej větší smysl nemá,“ řekl Martin.

Připomněl, že pokud by si pytlák trofej nechal nebo by ji chtěl prodat, spíše by se vystavoval riziku, že se někdo bude zajímat o to, kde k ní přišel.

Pavel Martin také uvedl, že si nepamatuje případ, kdy by se na Klatovsku podařilo dopadnout, usvědčit a potrestat pytláka. Jaké škody pytláci v lesích v regionu působí nelze zjistit. Podle myslivců toto lze evidovat je těžko a nelze ani odhadnout způsobenou finanční újmu.