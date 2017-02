V islámu mohl vidět návod na život, řekl znalec o obžalovaném z terorismu

Soud vyslýchá znalce z oboru psychiatrie a psychologie, kteří obžalovaného vyšetřili.

Podle psychiatra Vlastimila Tichého netrpí Jan Silovský duševní chorobou, není závislý na alkoholu ani na drogách. Trpí ale schizoidní poruchou osobnosti a má sníženou frustrační mez. Také jeho ovládací schopnosti jsou sníženy o 80 až 85 procent.

„Žije si ve svém světě. Navrhoval jsem pro něj ochranné psychiatrické léčení ambulantní formou,“ uvedl před soudem Tichý.

Podle psychologa Jiřího Klose je Silovský nadprůměrně inteligentní, ale jde o osobnost s disharmonickým vývojem. „Jejími znaky jsou citový chlad, nesdílnost, vztahové problémy, vyšetřovaný žil izolován,“ podotkl.

Podle psychologa jsou nositelé schizoidní poruchy často považováni za podivíny, jsou submisivní, těžko se přizpůsobují a jsou značně odtrženi od reálného světa. Mohou být cílem šikany.

V islámu mohl frustrovaný mladík nalézt cíl a smysl života

Možnost resocializace obžalovaného je podle názoru odborníků přímo vázaná na úspěch léčebných postupů. Resocializace je reálná, ale ztížená.

Podle odborníků mohl obžalovaný v islámu nalézt ventilaci svých frustrací, náboženství mu mohlo dávat jakýsi cíl a smysl života, protože on sám nebyl v životě moc úspěšný a práce ho nebavila.

„Islám dává ve fundamentalistické formě jasné návody pro život - když uděláte to a to, dostanete se do ráje. Mediální prezentace Islámského státu je přitažlivá pro podobně frustrované jedince, byl by ochoten zemřít, ale myslím si, že na místě by přišla deziluze,“ podotkl Tichý.

Znalci se vyjádřili také k údajnému pokusu Silovského o sebevraždu, kdy sám vypověděl, že se pořezal na ruce a pak se sám ošetřil.

Podle odborníků šlo spíše o autoagresi, kdy se frustrovaný člověk, který si v životě neví rady, takto zbavuje napětí a cítí se pak lépe.

Mladík říká, že je muslim. Modlí se a dodržuje ramadán

Dvaadvacetiletý Jan Silovský podle žalobce odletěl loni na začátku února do Turecka a odtamtud se chtěl dostat dál do Sýrie, aby vyhledal bojovníky Islámského státu a přidal se k nim.

Při kontrole na letišti v Istanbulu tvrdil, že cestuje za přítelem, ale nedokázal uvést jeho jméno. Tamní policisté pak našli v jeho mobilu videa a další informace o Islámském státu. Mladík se pak přiznal, že měl namířeno do Sýrie a 4. února 2016 byl deportován zpátky do ČR.

Během prvního dne hlavního líčení Silovský před soudem uvedl, že je muslim a že islám přijal už před několika lety. Údajně se pětkrát denně modlil, jak toto náboženství přikazuje a také dodržoval ramadán. Přesto o jeho víře nikdo z jeho okolí nevěděl.

Obžalovaný také vypověděl, že do Sýrie nemířil proto, aby někoho zabíjel. Toužil prý potom, aby v tamních bojích zabili jeho (psali jsme zde).

Silovský je od loňského července ve vazbě, hrozí mu dvanáct až dvacet let vězení nebo i výjimečný trest.