Vrchní soud zpřísnil trest mladíkovi, který chtěl k Islámskému státu

Původně Jana Silovského poslal letos v únoru Krajský soud v Plzni do vězení na 39 měsíců, nařídil mu také psychiatrickou léčbu. Podle znalců totiž Silovský trpí schizoidní poruchou osobnosti.

Odvolací senát pražského vrchního soudu ale vyhověl návrhu státní zástupkyně, která vyšší trest požadovala. Obhájce obžalovaného Vojtěch Dragún v úterý navrhoval, aby se případ vrátil zpět do Plzně. Chtěl, aby se znalci zabývali tím, zda Silovský netrpí autismem.

Verdikt o šestiletém trestu je již pravomocný. Nařízenou psychiatrickou léčbu odvolací soud obžalovanému ponechal. Potvrdil to mluvčí Vrchního soudu Jan Fořt.

Podle spisu dvaadvacetiletý Jan Silovský ze Spáleného Poříčí na Plzeňsku přijal islám a v roce 2015 se rozhodl prodělat výcvik a vstoupit jako bojovník do řad Islámského státu.

Chtěl jsem, aby mě zabili, hájí se mladík

Loni si zajistil letenku a dostal se až do tureckého Instanbulu, kde ho ale 4. února na letišti zadrželi tamní policisté. Stalo se to poté, co jim při kontrole dokladů nedokázal vysvětlit, proč přicestoval.

Vzali ho proto na výslech a v jeho mobilním telefonu záhy našli videa o Islámském státu. Tehdy se Silovský přiznal, že se chtěl dostat do Sýrie. Policisté ho pak deportovali zpátky do Česka.

Silovský se hájí tím, že když chtěl odcestovat do Sýrie, nechtěl nikoho zabíjet. „Chtěl jsem, aby tam zabili oni mě. Míval jsem deprese a úzkosti,“ prohlásil.

Uvedl také, že už před časem přijal islám a měl představu, že se po smrti stejně jako islámští bojovníci dostane do nebe (psali jsme zde).

Záběry z únorového líčení v Plzni: