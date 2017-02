Invalida dostal za sexuální zneužívání synovce a neteře osm let vězení

Senát v čele se soudkyní Ivanou Růžičkovou poslal čtyřiapadesátiletého Roberta D. do věznice se zvýšenou ostrahou, což je nejpřísnější druh káznice. Muži hrozilo až dvanáct let vězení, rozsudek ale zatím není pravomocný.

V minulosti mnohokrát odsouzený muž původem z Rokycan i státní zástupce si ponechali lhůty pro odvolání.

Soud má za prokázané, že obžalovaný osahával přes oblečení malého synovce na přirození, přestože jej hoch odstrkoval.

„Chtěl, aby se chlapec i se svými kamarády u něj koukal na porno. V roce 2013 opakovaně využil toho, že neteř s těžkou mentální retardací je na úrovni čtyř až pětiletého dítěte, a i přes její odpor na ní vykonal styk. Jeho cílem bylo rychlé uspokojení,“ popsala soudkyně Růžičková jednání obžalovaného.

Sestra křičela, že mě dostane do vězení, tvrdí muž

Robert D. obvinění vytrvale odmítal. „To jsou všechno výmysly sestry. Navedla k tomu děti. Když jsem se vrátil z vězení, staral jsem se o ně, když byla pryč. Byla zamilovaná do o třicet let staršího Němce a jezdila za ním. Po třech letech se odmilovala, vrátila se domů, a od té doby začala s tím, že se jí tam ztrácejí věci. Já to už nemohl vydržet a odstěhoval jsem se,“ tvrdí obžalovaný, který byl podle svých slov čtyřikrát ve vězení za loupeže.

U soudu také tvrdil, že problémy nastaly, když se odstěhoval a odmítal dávat dětem peníze.

„Mám svědky, jak na mě křičela přes cestu, že mě dostane do vězení. A pak za mnou děti poslala, abych jí půjčil peníze. Půjčil jsem jí i pět tisíc, ale peníze nikdy nevrátila. Děti pak ke mně přivedla, když si šla koupit trávu,“ prohlásil obžalovaný.



Znalci u obžalovaného nezjistili deviaci

Matka dětí tvrzení bratra striktně odmítla. Potvrdila jen, že když ho pustili v roce 2005 z vězení a bydlel u ní, staral se o obě děti v době, kdy nebyla doma.

Znalci uvedli, že u obžalovaného nezjistili deviaci a zneužívání a znásilňování synovce a neteře byla pro něj nejjednodušší cesta k jeho vlastnímu uspokojení.

Podle odborníků je ale minimální šance, že se při osmiletém pobytu ve vězení muž napraví.

„Trest je především ochranou společnosti před dalšími útoky obžalovaného,“ zdůvodnila verdikt soudkyně Růžičková.