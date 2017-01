Otec a syn Zindulkovi se potkají na jevišti v inscenaci Iluzionisté

Hru v překladu Františka Frohlicha režíruje Jakub Zindulka, který navrhl scénu i kostýmy.

„Je to hořká komedie o stárnoucím herci, který se chystá ne až tak docela dobrovolně do penze. A do této situace zasahuje ambiciozní autorka divadelní hry a jeden pragmatický lékař. Hlavním tématem nejsou osudy tří postav, ale především schopnost divadla vytvářet iluzi. A jak křehká je hranice mezi iluzí a skutečností, zda jsme schopni ji odlišit,“ říká Jakub Zindulka, který vystupuje v roli lékaře.

Otec a syn si tak nyní prohodili své životní role. „Výborně se nám spolupracovalo již v Divadle v Řeznické a nyní jsem si na další práci s Jakubem troufl právě na základě té první zkušenosti. Mezi hercem a režisérem existuje vztah a kontakt. My si spolu dobře rozumíme, s Jakubovou koncepcí jsem byl srozuměn a jeho režisérský rukopis je mi blízký,“ říká Stanislav Zindulka, který v současné době hraje hned v osmi divadelních inscenacích.

Ze spolupráce a nového titulu se těší Olga Ženíšková, pro niž je role mladé spisovatelky, jenž chce divadlem měnit svět a lidi v něm, další velkou hereckou příležitostí.

„Je to role ženy razantní a energické, hraje se mi velmi dobře. A spolupráce se Stanislavem Zindulkou je úžasná,“ usmívá se herečka.

Představení nabízí podněty pro úvahy i vtip a humor

Hra, která se zabývá otázkami divadla, jeho vnímáním, tématem divadelní iluze jako domluvené hry mezi herci a diváky, nabízí nejen podněty pro úvahy, ale i vtip a humor.

Iluzionisty má na svém repertoáru Štúdio L+S Bratislava s Milanem Lasicou, nyní se tedy dostane i k českým divákům.

Je to teprve podruhé, kdy otec a syn Zindulkovi pracují tímto způsobem ve společné inscenaci. Poprvé to bylo v dramatu Vražedný pátek Benjamina Kurase v Divadle v Řeznické v roce 2013, které je stále na repertoáru.

A pro Stanislava Zindulku, herce ověnčeného řadou ocenění včetně Ceny Thálie za celoživotní mistrovství, je to vůbec poprvé, kdy nastuduje divadelní roli v Plzni. Dosud ho Plzeňané mohli výjimečně vidět pouze v inscenacích hostujících divadelních souborů.

Iluzionisté se budou hrát nejen v Plzni, ale rovněž v Praze v Divadle Karla Hackera, kde mají svoji pražskou premiéru 4. února. Lidé inscenaci uvidí i na dalších místech v republice.